Суббота обещает быть спокойной, кому-то повезет больше других.

Астрологи составили гороскоп на 28 октября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что звезды подготовили в этот день именно вам.

Овен

В этот день благоприятными будут новые проекты, новые задачи. Подумайте о своем развитии. Не останавливайтесь на достигнутом.

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Телец

Вы можете найти новый источник дохода. Возможно, вам предложат новое место работы, однако есть вероятность, что оно будет связано с переездом. Если решитесь, то получите много "плюшек".

Близнецы

Весь день вы будете очень активными, поэтому сможете сделать все запланированное и даже больше. Однако астрологи советуют вам не перенапрягаться. Возможны головные боли.

Рак

Раки, перейдите наконец на правильное питание. Острая, жирная, соленая и сладкая еда может негативно сказаться на вашей поджелудочной. Берегите себя.

Лев

Вы можете самовыразиться. Окружающие будут в восторге от ваших идей и планов, однако найдутся и завистники. Поэтому постарайтесь быть осторожными с новыми людьми.

Дева

Девам рекомендуется это время провести в компании родных людей. Можете вместе куда-то сходить или побыть в приятной домашней обстановке. Звезды сулят вам еще большее сближение.

Весы

День будет благоприятным для обучения. Прочтите книгу, посмотрите хороший фильм или сходите в какое-то культурное место. Новые впечатления вам гарантированы.

Скорпион

Легкость в общении с окружающими принесет вам успех. Вы можете заручиться поддержкой единомышленников, которые помогут вам продвигуться вперед.

Стрелец

В этот день вам стоит заняться планированием. Распишите все свои цели и план, как их достигнуть. Действуйте строго по плану, тогда у вас все получится.

Козерог

Подумайте об инвестициях. Пассивный доход - это то, благодаря чему вы сможете спокойно жить и не думать о том, где экстренно взять деньги.

Водолей

Ваша интуиция будет на пике. В любых непонятных ситуациях прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам правильный выход из ситуации.

Рыбы

День будет благоприятным для отдыха. Расслабьтесь, подумайте о чем-то хорошем, релаксните. Можете сходить в спа и бассейн.

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