Узнайте, что приготовили в этот день звезды именно вам.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 23 ноября. Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Овен

Ваш день будет наполненным и интересным. Вы проведете его в компании близких по духу людей.

Телец

Тельцам следует задуматься об отказе от пагубных привычек. 23 ноября - именно тот день, когда пора задуматься о кардинальных переменах в жизни.

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Близнецы

Для Близнецов этот день будет суетливым и неспокойным. У них есть все шансы сорваться и сдаться, но астрологи советуют уверенно идти к своим целям.

Рак

Раки обязательно должны в этот день позвонить своим родственникам. Те очень по ним скучают и хотели бы встретиться. Поскольку это невозможно, важно хотя бы онлайн показывать свой интерес.

Лев

Львы будут заняты домашними делами. Скорее всего, они решат провести этот день дома и никуда не ходить. Звезды говорят, что это поможет расслабиться и сконцентрироваться на делах.

Дева

Астрологи прогнозируют Девам насыщенный день со множеством деловых встреч и забот.

Весы

Весам предстоит нелегкий день с множеством бытовых проблем, однако к вечеру у них получится расслабиться и отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы будут приятно удивлены подарком или сюрпризом от близких людей. Весь день у них будет хорошее настроение.

Стрелец

Стрельцы могут посетить салон красоты, отправиться на массаж или пойти в тренажерный зал. Звезды советуют делать то, чего хочется именно им.

Козерог

Любители хорошо и вкусно покушать в этот день посетят ресторан или пойдут в гости, где попробуют новое блюдо.

Водолей

Водолеям важно быть внимательными, чтобы не попасть в нелепую ситуацию. Она может произойти где-то на улице по пути на работу или домой.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам хорошенько подумать над тем, что они могли забыть. Лучше вспомнить об этом как можно скорее и сделать, иначе потом будут проблемы.

Напомним, новолуние 24 ноября "обчистит" эти знаки Зодиака и оставит их без денег.

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