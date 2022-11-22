Это астрологическое событие не пройдет бесследно. Нескольким знакам Зодиака стоит напрячься, так как у них будут трудности с финансами.

Астрологи рассказали о тех знаках Зодиака, которым новолуние 24 ноября принесет траты. Кто останется с пустым кошельком и что может произойти - читайте в материале.

Овен

Овны могут сильно потратиться на подарок кому-то. Также их ждут финансовые потери, связанные с решением каких-то бытовых проблем. Например, в доме что-то сломается, нужно будет оплатить ремонт или замену техники, произойдет потоп, проблемы с электрикой. Это все станет причиной высоких расходов 24 ноября и в последние дни месяца.

Телец

Тельцы отдадут все запасы денег на что-то приятное. Например, они могут порадовать себя обновками гардероба, купить себе какой-то гаджет или что-то из бытовой техники. Также могут быть путешествия или небольшие поездки за город. Пусть под конец месяца у представителей данного знака не останется денег, но они будут счастливы.

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Близнецы

Близнецы будут выполнять свои же обещания, поэтому останутся без средств. Они могут потратить деньги на подарок для кого-то, или вложить все в ухаживания за второй половинкой, так как захотят удивить ее чем-то баснословно дорогим. Звезды советуют не терять голову и тщательно продумывать любое приобретение.

Рак

У Раков будут непредвиденные обстоятельства, когда деньги придется отдать. Возможно, кто-то из близких людей попросит у них в долг или Раки вернут свой долг. Звезды говорят, что представителей этого знака Зодиака будет преследовать чувство, что они вовсе ничего не заработали, так как зарплата за месяц будет потрачена молниеносно.

Напомним, ноябрьское новолуние станет началом "белой полосы" для этих знаков Зодиака.

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