Благоприятный день для большинства знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на вторник, 23 июля, для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

День подходит для того, чтобы взяться за новое дело или начать учиться с того, что может пригодиться в ближайшем будущем. Точность ваших замечаний произведет неизгладимое впечатление на окружающих. Вторая половина дня принесет Овнам новые заботы и хлопоты. Успеть нужно успеть многое.

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Телец

Благоприятное время для покупок, даже незапланированные покупки будут удачными. Стоит быть внимательнее в поездках: чем дальше вы от дома, тем выше риск потерять что-то важное. Вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Близнецы

Дела могут потребовать от Близнецов больше усилий, чем обычно. Даже для того, чтобы одержать незначительные победы, придется постараться. Лучше рассчитывать лишь на собственные силы; вряд ли удастся вовремя получить помощь. Советы знакомых вам тоже вряд ли пригодятся: люди часто дают их, не разобравшись в ситуации. День подходит для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать и анализировать информацию.

Рак

Трудности у Раков могут возникать там, где нужны точный расчет и внимание к мелким деталям. Вы хорошо видите ситуацию в целом, но иногда не замечаете моментов, которые могут оказаться важными. Выбирайте помощников тщательно; вам нужны те, на кого можно положиться при любых обстоятельствах. Не исключены удачные совпадения, а также какие-то неожиданные события, с которых начнется новый этап вашей жизни.

Лев

Первых успехов в этот день вы добьетесь быстро. Затем могут возникнуть небольшие трудности, но вы, конечно, не захотите сдаваться. Вторая половина дня является благоприятной для знакомств. Вы встретитесь с разными людьми и к каждому найдете подход. Вероятно начало романтической истории. Вы многим способны вскружить голову.

Дева

Если вы беретесь за какие-то новые дела, будьте готовы к тому, что проблемы возникнут уже на первом этапе. Не исключены мелкие недоразумения на работе и дома. К счастью, вы не станете особо волноваться из-за них, поэтому быстро сориентируетесь в ситуации и все сделаете правильно.

Весы

Утро будет замечательным, и стоит провести его с толком. Можно начинать новые дела, встречаться с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление, заниматься составлением официальных документов и решать организационные вопросы. Со временем влияние положительных тенденций снижается, да и деловая активность идет на спад. Вам не помешает отдых.

Скорпион

Насыщенный и непростой день. Появляются новые задачи, решение которых нельзя откладывать на потом. Вам нужно быстро разобраться в ситуации. Это нелегко, но вы справитесь.Вам поможет наблюдательность. Вы заметите мелочи, которых не увидели другие, проанализируете происходящее и сделаете правильные выводы.

Стрелец

Спокойный благоприятный день. Он может быть не слишком плодотворным, но время вы проведете хорошо. Стрельцы будут иметь возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Некоторые найдут способ восстановить старые связи. Не исключены неожиданные подарки, сюрпризы, удачные совпадения, которые поднимут настроение.

Козерог

Козерогам не легко сохранять доброжелательный тон и высказываться максимально деликатно, но только так и можно избежать конфликта, который бы вас очень расстроил. Старайтесь ни с кем не спорить. Особенно важно мирно общаться с теми, кто важен для вас.

Водолей

Водолеям звезды советуют не переживать по пустякам в первой половине дня. В это время возможны какие-то неудачные совпадения, неприятные события. Постепенно влияние положительных тенденций усиливается, многое дается проще. Вторая половина дня - отличный период для того, чтобы взяться за новое дело, начать учиться или попробовать решить какую-то нестандартную задачу.

Рыбы

У рыб появляется много новых идей и смелых планов. Не спешите и не думайте, что все получится сразу. Скорее всего, вам придется немного подождать, так что будьте терпеливы. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, а ваши идеи могут подвергаться критике. Старайтесь не принимать замечания слишком близко к сердцу. Сейчас не все могут оценить ваши планы, но позже многие признают, что они были хороши.

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