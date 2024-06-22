Астрологи подготовили гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака. Некоторых ждут неприятные события, а другим звезды пророчат успех. Что произойдет с вами в конце недели - читайте в прогнозе далее.
Овен
Не требуйте от близкого человека сделать больше, чем он может, о какой бы жизненной сфере ни шла речь. Скорее всего задача, которую вы перед ним поставите, ему действительно не по силам.
Телец
Если человек, которого вы считаете другом, подведет вас в самый ответственный момент, подумайте о том, действительно ли ваши отношения так дороги для него, если он так легкомысленно к ним относится.
Близнецы
Не стоит встречаться с друзьями или приятелями, которые именно сегодня решат весело провести время. Вместо приятного общения вы можете оказаться в эпицентре конфликта, который приведет к неприятным последствиям.
Рак
Звезды советуют вам отказаться от любых знакомств. Но особенно вызывать беспокойство должен человек, который настойчиво пытается войти в круг вашего общения. У него могут быть не самые лучшие намерения.
Лев
Залогом профессионального успеха сегодня станет уравновешенность. В ситуации, когда что-то не ладится, главное не паниковать, а спокойно во всем разобраться. Ситуация обязательно наладится.
Дева
Конфликтов желательно избегать всегда, но в этот день особенно. Ссора, которая началась, казалось бы, по пустякам, будет иметь серьезные последствия, которые лучше предотвратить.
Весы
Старайтесь отвечать добром не только на добрые, но и на злые поступки людей, которые вас окружают. Таким образом вам удастся обезоружить даже самого токсичного человека, выбив почву у него из-под ног.
Скорпион
От старта новых проектов сегодня лучше отказаться. Обстоятельства, необходимые для их реализации, еще не сложились, так что время лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.
Стрелец
Успешно закончив один проект, не отдыхайте на лаврах. Сразу же приступайте к новому. Сейчас вам везет. Условия для работы складываются максимально благоприятные, поэтому не упустите свой шанс.
Козерог
Не стоит браться за все дела сразу. Достичь успеха в каждом из них вам все равно не удастся. Поэтому выберите то, которое вам больше всего по душе. И работу выполните, и удовольствие от приятного занятия получите.
Водолей
Выход из ситуации, которую вы уже упустили в действие, решите, лежит на поверхности, просто по каким-то причинам вы его не видите. Отпустите проблему, вы поймете, что на самом деле все просто.
Рыбы
Сегодня не стоит ничего говорить и тем более делать, не просчитав тщательно последствия, к которым это может привести. Можно испортить отношения с дорогим вам человеком, которые трудно будет наладить.