День обещает быть эмоциональным для большинства знаков Зодиака.

Астрологи подготовили гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака. Некоторых ждут неприятные события, а другим звезды пророчат успех. Что произойдет с вами в конце недели - читайте в прогнозе далее.

Овен

Не требуйте от близкого человека сделать больше, чем он может, о какой бы жизненной сфере ни шла речь. Скорее всего задача, которую вы перед ним поставите, ему действительно не по силам.

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Телец

Если человек, которого вы считаете другом, подведет вас в самый ответственный момент, подумайте о том, действительно ли ваши отношения так дороги для него, если он так легкомысленно к ним относится.

Близнецы

Не стоит встречаться с друзьями или приятелями, которые именно сегодня решат весело провести время. Вместо приятного общения вы можете оказаться в эпицентре конфликта, который приведет к неприятным последствиям.

Рак

Звезды советуют вам отказаться от любых знакомств. Но особенно вызывать беспокойство должен человек, который настойчиво пытается войти в круг вашего общения. У него могут быть не самые лучшие намерения.

Лев

Залогом профессионального успеха сегодня станет уравновешенность. В ситуации, когда что-то не ладится, главное не паниковать, а спокойно во всем разобраться. Ситуация обязательно наладится.

Дева

Конфликтов желательно избегать всегда, но в этот день особенно. Ссора, которая началась, казалось бы, по пустякам, будет иметь серьезные последствия, которые лучше предотвратить.

Весы

Старайтесь отвечать добром не только на добрые, но и на злые поступки людей, которые вас окружают. Таким образом вам удастся обезоружить даже самого токсичного человека, выбив почву у него из-под ног.

Скорпион

От старта новых проектов сегодня лучше отказаться. Обстоятельства, необходимые для их реализации, еще не сложились, так что время лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.

Стрелец

Успешно закончив один проект, не отдыхайте на лаврах. Сразу же приступайте к новому. Сейчас вам везет. Условия для работы складываются максимально благоприятные, поэтому не упустите свой шанс.

Козерог

Не стоит браться за все дела сразу. Достичь успеха в каждом из них вам все равно не удастся. Поэтому выберите то, которое вам больше всего по душе. И работу выполните, и удовольствие от приятного занятия получите.

Водолей

Выход из ситуации, которую вы уже упустили в действие, решите, лежит на поверхности, просто по каким-то причинам вы его не видите. Отпустите проблему, вы поймете, что на самом деле все просто.

Рыбы

Сегодня не стоит ничего говорить и тем более делать, не просчитав тщательно последствия, к которым это может привести. Можно испортить отношения с дорогим вам человеком, которые трудно будет наладить.

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