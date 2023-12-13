Деревянный Дракон, чье царствование начнется в 2024 году, предполагает для Козерогов увлекательный гороскоп по знаку Зодиака и году рождения.

Этот период будет наполнен интересными событиями и изменениями, к которым необходимо подготовиться. В общем, год благоприятный, но не избежать и рискованных моментов. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп.

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Общий гороскоп (Козерог) на 2024 год

2023 год по сравнению с грядущим для Козерогов можно считать спокойным, а по некоторым критериям - даже застойным. Естественная склонность скрупулезно выполнять намеченное и вести размеренную жизнь не слишком нравится энергичному Дракону, любителю перемен и быстрых неожиданных решений. Большинству представителей знака придется выработать в себе новые качества и научиться одновременно достигать нескольких целей. Этого потребуют практически все жизненные сферы, но особенно сильно преобразования коснутся личных отношений, всего, что касается карьеры и образования.

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В зависимости от того, насколько готовы Козероги окажутся к новым веяниям, на них с одинаковой степенью вероятности могут ожидать невиданные успехи или психологический дискомфорт. Заядлым в своем консерватизме людям среднего и старшего возраста в этом году будет труднее придерживаться прежних принципов. Молодежь, более гибкая в решениях и более восприимчивая к изменениям, имеет все шансы подняться в личностном развитии сразу на несколько уровней. При этом скука не грозит никому из славной когорты Козерогов. Каждый при желании сможет если не вдохновиться чем-то совершенно новым, то преобразить уже имеющееся: расширить круг общения, предложить дополнительные идеи, погрузиться в романтические отношения с партнером.

Женщина-Козерог - гороскоп на 2024 год

В этом году у женщин-Козерогов не будет отбоя от поклонников. И это обстоятельство окажет решающее влияние на их жизнь. Для одиноких дам она будет весьма уместной: чем шире выбор, тем выше шансы выбрать самого достойного спутника. Но буря на личном фронте может иметь и неожиданный финал. Не секрет, что на этапе знакомства даже ничтожные претенденты стремятся выглядеть рыцарями. Нужно будет напрячь мозг и подключить интуицию, чтобы отделить зерна от плевел. Тем же, чье сердце уже занято, внимание лишних поклонников принесет немало проблем. Может дойти до необходимости скрывать свою привлекательность, избегать контактов и менять планы на ходу.

Во второй половине года возможны семейные проблемы, связанные с воспитанием детей, переездами, приобретением нового жилья или другими крупными покупками. Возможна смена состава семьи: появление в ней новых членов, обособление взрослых сыновей и дочерей, развод или замужество. Братья наши меньшие также могут повлиять на численность жильцов дома. Это хорошее время, чтобы завести кошку или собаку.

Мужской гороскоп (Козерог) - 2024 год

Многие представители мужской половины знака получат предложение сменить работу, род деятельности или перейти на новую должность. Звезды рекомендуют не бросаться во все тяжкие, а для начала трезво оценить риски и отдать предпочтение качественному развитию перед любыми авантюрами. Это значит, что новая, более ответственная должность в своей компании окажется выгоднее, чем переход в другую, пусть перспективную, но только начавшую свой путь на рынке. Собственное дело в этом году может принести значительную прибыль при условии, что ранее в него уже были вложены серьезные средства. С нуля сейчас развивать бизнес не рекомендуется. Лучше вложить имеющиеся свободные деньги в недвижимость или что-то не менее основательное.

В личных и семейных отношениях у мужчин ожидается немало изменений. Хороший период, чтобы завершить надоевший роман или разорвать уже устаревшую дружбу, тем более что поводов для этого будет более чем достаточно.

Любовный гороскоп на 2024 год (Козерог)

Все представители знака получат значительные шансы кардинально изменить свой любовный статус: завести новый роман, навсегда порвать деструктивные связи, утратившие романтизм и ставшие токсичными. Ко всему, что происходит в личной жизни в этом году, следует относиться внимательно и с долей философии. Роковые повороты Дракон очень любит сочетать с суетливыми, мгновенными капризами. Долгожданная вторая половина может появиться в окружении легкомысленных бабочек и откровенно ненужных вам людей. Будьте внимательны, не позволяйте мимолетным связям опозорить ваш истинный облик и оттолкнуть от вас важного человека.

Козероги, состоящие в длительном браке, могут переживать семейный кризис. Вопреки стереотипам, она не всегда сопровождается охлаждением чувств и скукой. В этом году у многих более вероятно появление разногласий по любым поводам на фоне горячего притяжения. Гарантированы бури страстей, споры, недоразумения, но без критических ссор. Если же мысли о разводе преследуют все чаще и формируются в планы по разделу имущества, вероятнее всего, брак дал трещину еще до наступления 2024 года.

Финансовый гороскоп (Козерог) - 2024 год

Год Дракона способствует разделению финансовых потоков. У многих появятся дополнительные источники дохода, возможность монетизировать хобби, сделать выгодные вложения. Рекомендуется отнестись внимательно ко всем идеям, но выбирать, не рискуя имеющимися ресурсами. Идеальным будет сочетание привычного и нового, например, основная зарплата + доход от продажи результатов собственного интеллектуального труда или творчества. Если навыки и время позволяют, станьте репетитором, пишите картины, займитесь изготовлением мягких игрушек, пеките тортики. Но не вкладывайте деньги в новоявленные инвестиционные фонды, брокерские биржи и другие сомнительные предприятия.

Летом и осенью возрастают шансы повысить регулярный доход: перейти на руководящую должность, стать совладельцем бизнеса, начать новые проекты. Хорошее время, чтобы начать откладывать средства на крупные покупки или основать финансовую подушку на будущее. Инвестировать рекомендуется в собственное образование, улучшение жилищных условий. Отказаться на определенное время следует от дорогих путешествий, покупки предметов роскоши и курсов "личного роста" от разного рода инфо-гуру. Впрочем, большинство Козерогов не нуждаются в оговорках и сами чувствуют, где может ждать подвох.

Гороскоп здоровья на 2024 год для Козерога

В этом году звезды способствуют тем, кто всерьез решил улучшить качество своей жизни и взять себя в руки. Если вы давно собирались избавиться от лишнего веса, подкачать фигуру, перейти на здоровое питание, стать более активными физически, - время пришло. Любые усилия на этом пути принесут максимально положительные результаты и позволят укрепить здоровье в долгосрочной перспективе. А разительные изменения во внешности привлекут еще больше внимания со стороны противоположного пола и вызовут зависть врагов.

Тем, кто вполне доволен собой, также не повредит обратить внимание на физическое состояние. Особенно важно следить за работой органов ЖКТ и суставами. Это самые уязвимые места в организме Козерогов. В периоды стрессов, особенно в межсезонье рекомендуется принимать лекарственные средства для профилактики обострений. Важно избегать экстремальных видов спорта и непосильных нагрузок.

Будьте аккуратны с приемом дополнительных доз витаминов и различными БАДами. Старайтесь получать как можно больше необходимых полезных веществ из продуктов питания. Не забывайте употреблять качественный белок, свежие овощи и ягоды, выращенные в привычных вам климатических условиях.

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