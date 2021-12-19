Некоторым знакам Зодиака придется отстаивать свою позицию.

Астрологи составили гороскоп на 20 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. В этот день важно сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни.

Овен

У вас появится суперспособность, которая позволит решить все проблемы тихо и мирно.

Телец

Завтра вы можете забыть о слове "надо", в вашей голове будет звучать только "хочу".

Близнецы

Вам захочется новых знакомств, и это прекрасно. Помните, с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь.

Рак

От вас может потребоваться принятие какого-то решения. Прежде чем что-то решить, сто раз подумайте.

Лев

Ваша главная задача на завтра - не накручивать себя. Расслабьтесь и плывите по течению, Вселенная вас любит.

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Вас ждут интересные перемены. Поверьте, они к лучшему.

Весы

Вы будете собраны как никогда. Это поможет вам решить многие вопросы, которые вы давно откладывали.

Скорпион

А вот Скорпионы могут вляпаться в какой-то конфликт из-за своей несдержанности и агрессии.

Стрелец

За что бы вы не взялись, вам все удастся. В любом деле вы будете победителем.

Козерог

Вам стоит помнить, что человек, умеющий показывать свои слабости, уже сильный. Не бойтесь этого делать.

Водолей

Ни в коем случае не полагайтесь на свою интуицию. Завтра она вас подведет.

Рыбы

Вам рекомендуется уделить время себе. Работа - не волк, в лес не убежит.

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Автор: Диана Могилевич