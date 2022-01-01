Гороскоп на 2 января 2022 как всем знакам Зодиака пережить этот опасный день

В двадцать девятый лунный день нельзя поддаваться унынию – иначе это плохо отразится и на вашем здоровье, и на вашей эффективности.

Гороскоп на 2 января 2022 года, а это двадцать девятые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть осторожнее и тщательно следить за своим настроением.

Энергетика этих лунных суток наполнена искушениями, она зачастую провоцирует несчастные случаи. Поэтому поддаваться унынию и соблазнам ни в коем случае нельзя: сегодня не удастся проскочить на условный "красный свет" – кара от Вселенной будет быстрой и строгой.

Сегодня нужно:

гнать от себя мрачные и тоскливые мысли;

радоваться жизни;

совещаться и проводить обсуждения;

заниматься оздоровлением;

отправляться в деловые поездки;

заводить полезные знакомства;

строить планы.

Сегодня нельзя:

поддаваться соблазнам;

думать о плохом и жалеть себя;

грустить;

просиживать целый день дома.

Луна убывает в знаке Козерог: это усиливает в человеке амбициозность и самолюбие. А, значит, все вопросы, что затрагивают эмоциональную сферу, лучше отложить: люди сейчас не способны быть объективными и непредвзятыми рефери.

Гороскоп на 2 января 2022: Овен

Очень сложный в эмоциональном плане день. И помощи со стороны ждать не стоит. А вот если полагаться только на себя – то день может пройти весьма продуктивно.

Гороскоп на 2 января 2022: Телец

В вас сегодня активируются лидерские качества: ваше влияние на окружающих будет сильно как никогда. Этим стоит воспользоваться.

Гороскоп на 2 января 2022: Близнецы

Если чувствуете, что вас что-то бесит – лучше выпустить пар сразу, но по чуть-чуть. Не ждите, пока у вас сорвет крышу – иначе рискуете испортить себе начало года грандиозным скандалом.

Гороскоп на 2 января 2022: Рак

Сегодня представителей знака ждет немало новых впечатлений. Это будет отвлекать от повседневных дел – зато позитивный настрой вам гарантирован!

Гороскоп на 2 января 2022: Лев

Сегодня Льву нельзя торопиться: рискуете упустить некий отличный шанс, о котором потом станете сожалеть. Особенно это касается новаторских идей и новых проектов.

Гороскоп на 2 января 2022: Дева

Дева сегодня – прирожденный организатор. Если не получается организовать окружающих, то стоит как минимум заняться самоорганизацией: результаты вас порадуют.

Гороскоп на 2 января 2022: Весы

Держитесь подальше от ссор, сплетен и конфликтов. Вы сегодня должны быть нейтральнее, чем Швейцария. Представителям знака не удастся сегодня занять "правильную" сторону – при любом выборе их ждут потери.

Гороскоп на 2 января 2022: Скорпион

Сейчас не время для прямолинейности: придется осваивать науку интриг. Вспомните фильм "Начало" – и постарайтесь так же внедрить свою идею в голову подходящего исполнителя.

Гороскоп на 2 января 2022: Стрелец

Вам может поступить сегодня очень заманчивое предложение – но не торопитесь его принимать. Это тот самый случай, когда взвешивать и отмерять стоит не семь, а все семьдесят раз.

Гороскоп на 2 января 2022: Козерог

Очень продуктивный день: удастся переделать кучу дел. Вот только про отдых забывать не стоит, иначе рискуете подорвать свое здоровье или как минимум растратить весь трудовой энтузиазм по мелочам.

Гороскоп на 2 января 2022: Водолей

Отличный день для нестандартных решений: не бойтесь экспериментировать сегодня. Особенно актуален этот вопрос для людей творческих профессий.

Гороскоп на 2 января 2022: Рыбы

Не стоит обижаться на чужие советы: никто не хочет вас обидеть. В то же время и прислушиваться к этим советам необязательно: сейчас вы и сами способны решить любую задачу своим умом и своими личными силами.

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