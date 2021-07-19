По словам астрологов, 19 июля не слишком подходит для легких любовных увлечений.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на понедельник, 19 июля 2021. сегодня звезды советуют не перегибать палку, это чревато конфликтами и спорами.

Об этом говорится в гороскопе, опубликованном на сайте "1001 гороскоп".

Овен

19 июля звезды не советуют раскрывать кому-либо свои планы, ведь это чревато последствиями. Полагайтесь только на себя.

Телец

В этот день Телец будет стоять перед выбором во многих вопросах: начиная от бизнеса, заканчивая любовными отношениями.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут аккуратны как никогда, и хаос способен их вывести из себя.

Рак

В понедельник Раки будут слишком амбициозны. И у них все получится!

Лев

19 июля Лев может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме.

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Дева

В этот день Дева будет работать четко и быстро, у неё все будет получаться!

Весы

Сегодня Весы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать.

Скорпион

В понедельник Скорпион будет работать с полной самоотдачей, он забудет о собственных потребностях.

Стрелец

19 июля Стрелец будет демонстрировать отличное умение работать с информацией!

Козерог

В понедельник Козерогу астрологи не советуют браться за любые проекты, существует вероятность их провала.

Водолей

Сегодня во всем, за что бы Водолей ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем.

Рыбы

В этот день звезды гороскопа советуют Рыбам заняться налаживанием отношений с окружающими.

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Автор: Ольга Робейко