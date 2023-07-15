В воскресенье Овны смогут уделить время своим друзьям.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля. Тельцов ждет разгром, все будет валиться из рук. А Стрельцы искупаются в деньгах. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

В воскресенье Овны смогут уделить время своим друзьям. Откажитесь от работы и устройте себе полноценный выходной. Вы давно не давали себе расслабиться.

Телец

Тельцам стоит готовиться к тотальному разгрому. Завтра вам можно не ждать успехов, все планы будут сорваны. Не пытайтесь что-то изменить, просто примите эту ситуацию.

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Близнецы

Близнецам стоит заострить внимание на своем развитии. Задумайтесь о получении новых знаний и навыков. Личностный рост поможет вам добиться карьерных высот.

Рак

16 июля Раки могут принять важное решение. Вы не ошибетесь, если сделаете так, как велит вам сердце. Прислушайтесь к своим ощущениям и отбросьте все сомнения.

Лев

Завтра Львов ждут неприятные разговоры. Возможны проблемы в личной жизни, вы рискуете сильно поссориться с любимым человеком. Будьте добрее и не спешите с выводами.

Дева

Астрологи считают, что Девам стоит обдумать свои траты. Откажитесь от шоппинга и экономьте деньги. Вы рискуете купить что-то ненужное и бесполезное.

Весы

Весов ждет буря страсти, вы насладитесь любовными приключениями. Смело ныряйте в этот омут и не думайте о последствиях. Бурный роман принесет вам только приятные эмоции.

Скорпион

В воскресенье Скорпионам стоит держать язык за зубами. Вас будет одолевать желание раскрыть чужую тайну, но этого лучше не делать. Излишняя откровенность принесет лишь проблемы.

Стрелец

Стрельцам повезет, их ждет настоящий дождь из денег. На вас буквально обрушатся выгодные предложения. Вы сможете выбрать то, что вам по душе, однако не хватайтесь за все и сразу.

Козерог

16 июля Козерогам стоит замедлить темп, вы слишком торопите события. Возьмите паузу и еще раз оцените все свои поступки. Возможно, где-то вы ошиблись.

Водолей

Водолеям не стоит быть строгими, завтра вам придется примириться с тем, что некоторые люди могут ошибаться. Принимайте чужие промахи не осуждайте окружающих. Порой и вы можете совершать глупости, но вас за это не ругают.

Рыбы

Рыбам можно задуматься о смене деятельности. Оцените свои силы и выберите новое направление. Двигайтесь вперед и не бойтесь что-то менять.

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