Овнам не стоит брать на себя большую ответственность.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа. Девы могут сорвать джекпот и получить все, о чем они мечтали. А Водолеи могут сильно поссориться со своей второй половинкой, отношения окажутся на грани краха. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на воскресенье.

Овен

13 августа Овнам не стоит брать на себя большую ответственность. Некоторые события можно отпустить на "самотек". Не обременяйте себя лишними проблемами, зачем они вам?

Телец

Тельцы сумеют найти хорошее даже в самом плохом. Вы легко стряхнете с себя весь негатив, и это поможет вам двигаться дальше. Не теряйте веру в чудеса, они реальны.

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Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы получат неприятные новости. Что-то сильно вас огорчит, возможно, даже заставит вас злиться. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, сохраните холодный разум.

Рак

В воскресенье Раки поставят точку в деле, которое им не давало покоя уже много недель. Все наконец-то решится, судьба решила навести "порядок" в вашей жизни. Это принесет вам долгожданное умиротворение.

Лев

13 августа Львы получат возможность превратить свою жизнь в тотальный праздник. Радуйтесь и не пытайтесь выяснять отношения с людьми, которые никак не влияют на события в вашей истории. Проходите мимо тех, кто вас не понимает.

Дева

Астрологи советуют Девам приготовиться к тому, что этот день станет по-настоящему незабываемым. Вы сможете сорвать настоящий джекпот! Ловите удачу за хвост и не стесняйтесь визжать от счастья.

Весы

В воскресенье Весам стоит притормозить, в последнее время вы слишком торопите события. Попробуйте найти себе занятие, которое отвлечет вас от постоянных мыслей о спешке. Вам срочно нужно "заземлиться".

Скорпион

Скорпионы получат невероятный подарок. Возможно, вас порадуют радостными новостями о скором пополнении в семье. Также есть шанс, что вы сумеете добиться успехов на работе.

Стрелец

Стрельцам придется много трудиться, вас буквально "завалят" поручениями. Не отказывайтесь от возможности показать свои таланты. Вы сумеете со всем справиться и можете получить премию.

Козерог

13 августа Козерогам можно задуматься о чем-то новом. Начните со смены имиджа, возможно, это пробудит в вас дух авантюризма. Не бойтесь рисковать, все получится.

Водолей

Астрологи сулят Водолеям скандалы в семье. Вы можете сильно поссориться с близким человеком. Если ваша вторая половинка сильно обидится, все закончится разводом и слезами.

Рыбы

В воскресенье Рыбам можно принимать важные решения и не бояться ответственности. Вы получите все, чего хотите. Верьте в себя и никому не позволяйте в этом сомневаться.

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