Гороскоп карт Таро расскажет, что сулят карты каждому знаку Зодиака

Предсказатели и мудрецы издавна искали в картах Таро свою судьбу. Эти карты дают людям мудрые советы и предостерегают от беды. УНИАН расскажет, что пророчат карты Таро вашему знаку Зодиака во втором месяце осени.

Овен

Карта месяца: Смерть

Не воспринимайте название этой карты буквально. Эта карта сулит вам крупные перемены в жизни. Возможно они будут приятными, а может и огорчат. Однако в октябре жизнь уже точно не будет прежней. Хороший месяц для переезда и смены круга общения.

Телец

Карта месяца: Императрица

В октябре вас ждет удача как в работе, так и в личных делах. Особенно успешным месяц будет для одиноких Тельцов. Судьба готовит вам очень приятное знакомство. "Императрица" также призывает вас не торопиться, не делать кардинальных изменений и не совершать крупных покупок.

Близнецы

Карта месяца: Мир

В октябре все потраченные вами силы окупятся сполна. Вы получите признание на работе, завоюете авторитет. В октябре вы достигните гармонии с собой. Близнецам удастся разобраться в себе и понять, чего они хотят на самом деле. Карта "Мир" рекомендует вам отправить в путешествие и больше бывать на природе.

Рак

Карта месяца: Император

Читайте такжеПрофессиональные мстители: знаки Зодиака, которые не прощают обидыРаки в октябре познакомятся с влиятельным мужчиной, который изменит вашу судьбу. Это может быть хороший друг или новый возлюбленный. В октябре вы сможете достигнуть задуманного на работе. Не бойтесь принимать рискованные решения.

Лев

Карта месяца: Сила

Эта карта предвещает вам успешное решение своих проблем и трудностей. Львы прекрасно справятся со своими обязанностями и удачно совместят работу и семью. Не сходите с намеченного пути и не опускайте руки. Успех будет не мгновенным, но обязательно придет.

Дева

Карта месяца: Четверка мечей

Девы находятся в состоянии постоянно борьбы с окружающими и собой. Вы пытаетесь что-то доказать себе, из-за чего сильно перерабатываете. Вам нужно успокоиться и расслабиться, иначе не избежать нервного срыва. Возьмите передышку, отдохните пару дней от общества и разберитесь в себе.

Весы

Карта месяца: Двойка мечей

Вокруг вас будет крутиться множество интриг и сплетен, но вы сможете успешно им противостоять. Весы обретут внутренний покой в октябре. Карта призывает вас быть уверенными в себе и не поддавать на провокации. Не обращайте внимания на критиков и завистников.

Скорпион

Карта месяца: Отшельник

Карта призывает Скорпионов быть спокойнее и обуздать свои эмоции. По возможности стоит взять отпуск и съездить куда-то в одиночку. В октябре постарайтесь больше времени проводить наедине с собой. Не рекомендуется заводить отношения и дружбу в этом месяце – ничего хорошего не выйдет.

Стрелец

Карта месяца: Тройка чаш

Стрельцы – главные любимчики октября. В этом месяце вы обретете настоящее счастье, а радоваться победам будете чаще всех других знаков Зодиака. Вас ждет финансовое благополучие, а также улучшение отношений с близкими и друзьями.

Козерог

Карта месяца: Семерка чаш

Карта рекомендует Козерогам быть осторожнее со своими желаниями. Вы слишком многого хотите и слишком мало делаете. Судьба подкинет вам много шансов для решения своих проблем. Но вы можете пойти только по одной дорожке.

Водолей

Карта месяца: Пятерка пентаклей

Читайте такжеНеудачники октября: трем знакам Зодиака грозит крахОктябрь не будет для вас удачным месяцем. Вероятны неприятности в личной жизни и финансовые убытки. На работе ожидает много трудностей, поэтому не стоит брать на себя дополнительные обязанности или начинать новые проекты. Возможны также проблемы со здоровьем.

Рыбы

Карта месяца: Пятepкa мeчeй

Здоровье в октябре вас будет радовать. У Рыб будет много энергии, вдохновения и приятных ощущений. Это приведет к небывалому душевному подъему. Вам захочется поделиться счастьем со всем миром. Большой успех ждет Рыб в сексуальной сфере. А вот в карьере положительных результатов ждать не стоит. Придется поубавить амбиции.

Автор: Екатерина Пулатова