Девиз месяца: "Раскройте потенциал общения".

Астрологи утверждают, что в гороскоп на сентябрь 2021 для Тельцов несет приятные вести. И в любви, и в карьере вам повезет, если вы научитесь смотреть на мир позитивно и рационально использовать свои силы. Ранее мы рассказывали о том, как быстро влюбить в себя мужчин разных знаков Зодиака.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Весь месяц будет удачным для Тельцов, кроме 11 и 12 числа, а также последующей недели до 17 сентября. С 1 по 10 число - особенно удачный период. Тельцы, которые работают с людьми, добьются поставленных целей и смогут завоевать расположение коллег. Однако, звезды не рекомендуют в первой половине месяца принимать участие в коллективных тимбилдингах, связанных с физическими нагрузками - высок риск получить травму.

Читайте такжеС первого взгляда: знаки Зодиака, которые от любви теряют головуПоследняя декада месяца будет связана с расширением деловых контактов и связей. 23 сентября Венера составит оппозицию Урану, поэтому астрологи рекомендуют прислушиваться к своей интуиции.

Можно сказать, что сентябрь будет нейтральным в финансовом плане. И доходы, и расходы обретут предсказуемый и стабильный характер.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

В сентябре будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы, случайным, но приятным встречам и полезным знакомствам.

17 сентября есть шанс подружиться с интересным человеком. Будьте сдержанны, тогда сможете развить головокружительный роман.

есть шанс подружиться с интересным человеком. Будьте сдержанны, тогда сможете развить головокружительный роман. 23 сентября - лучший день для раскрытия эмоций и легкого флирта.

- лучший день для раскрытия эмоций и легкого флирта. 29 сентября подходит для выхода в свет или посещения каких-либо мероприятий. Также в этот день Тельцы смогут выйти замуж или сделать предложение.

Для семейных Тельцов сентябрь станет месяцем налаживания взаимоотношений. Звезды рекомендуют больше отдыхать вместе, искать возможности разнообразить досуг. Постарайтесь уделять время близким и родным.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 12 сентября ваш иммунитет будет особенно крепок, а состояние здоровья позволит заниматься любыми видами спорта. Единственные дни, когда делать этого не стоит - 10 и 11 сентября. Ваша нервная система в эти дни будет уязвима, поэтому любой проигрыш воспримете, как конец света.

Период чревоугодия наступит с 13 по 21 сентября. Астрологи считают, что нужно следить за своим питанием и стараться не переедать. К концу месяца под удар попадет кожа рук и лица, поэтому активно пользуйтесь ухаживающими средствами.

24 и 25 сентября - наилучшее время для посещения врача, особенно, дерматолога, если у вас причины к нему обращаться.

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Автор: Кристина Кащавцева