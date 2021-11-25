Каким будет гороскоп любви для Тельца и что произойдет в сфере работы - читайте на УНИАН.

Звезды говорят, что в грядущем месяце Тельцы почувствуют резкий прилив сил и усиление интуиции. Для того, чтобы получить от Вселенной необходимые знания, нужно больше практики и меньше теории. У вас появится шанс создать крепкую почву под ногами, но для этого придется много трудиться.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Максимальную выгоду в первом месяце зимы получат те представители знака, которые работают в сфере взаимодействия с людьми. С 1 по 9 декабря увеличится количество интеллектуального труда, профессионального роста и обучения. Благодаря вашей целеустремленности сможете найти общий язык с большим количеством людей.

С 12 по 17 число интуитивные способности будут особенно ярко выражены, вам станут понятны многие события вокруг. Тельцы поймут, как на самом деле к ним относятся коллеги, что думают окружающие. В этом есть преимущество - будет легче извлечь выгоду из тех или иных ситуаций.

Период с 20 декабря и до конца месяца пройдет под влиянием Меркурия, что сулит большое количество приятных сюрпризов. Удачные финансовые сделки, полезные знакомства, правильные решения - всё это ждет вас в недалеком будущем.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одиноким Тельцам астрологи советуют взять отпуск или поехать в командировку. Наиболее благоприятный период для этого - первая декада месяца. Велика вероятность, что именно в таких условиях вы встретите свою любовь.

Читайте такжеОвен: гороскоп на декабрь, астрологический прогноз в сфере любви и карьерыПредставители знака, у которых уже есть партнер, тоже должны больше путешествовать или куда-нибудь ездить, даже если в гости. Смена обстановки положительно скажется на общем эмоциональном фоне взаимоотношений.

Семейные Тельцы будут приятно удивлены отзывчивостью и настроем своей второй половинки. Луна покровительствует вам 20 и 21 декабря, а это значит, что положительная энергетика поможет избежать конфликтов и усилить доверительные отношения в паре.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

В начале месяца, с 1 по 9 декабря, вы можете ощущать негативное влияние Марса. Поэтому звезды советуют избегать шумных компаний и не участвовать в развлекательных мероприятиях. Большое количество людей вокруг может привести к проблемам со здоровьем.

Вторая декада месяца сулит Тельцам неприятности с зубами или деснами. Лучше всего в этот период отказаться от сладкого, острого, слишком холодной или горячей еды. Оптимальные даты для посещения стоматолога - 15 и 16 декабря.

С 21 по 31 декабря вы будете находиться в шикарном расположении духа, это хороший период, чтобы заняться своим телом. Можете сходить в салон красоты или записаться на массаж. Дополнительно стоит наладить и питание - употребляйте в пищу больше свежих овощей и фруктов.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева