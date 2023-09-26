Верьте в себя и следуйте за мечтой - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Второй месяц осени у Стрельцов будет очень насыщенный. Новые проекты и идеи, которые появятся у вас в октябре 2023, могут стать довольно успешными. Есть вероятность, что вы получите повышение по работе или предложение новой. Добиться желаемого поможет уверенность в своих силах. Любовная связь с партнером станет крепче, а холостым Стрельцам звезды обещают интересную встречу. Доверьтесь интуиции, оставайтесь оптимистичными, не бойтесь риска - и успех будет за вами, говорит гороскоп для Стрельца.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Стрельцам в октябре можно надеяться на финансовый и карьерный рост, говорит гороскоп на месяц. Вполне вероятно, что вас ожидают новые задачи - равно как и возможности, чтобы проявить свой талант. Он, а также ваши усилия не останутся незамеченными и уже вскоре вы сможете получить приятные бонусы в виде премии или повышения. Улучшить финансовую ситуацию удастся также, если будете обдуманно распоряжаться деньгами.

Стрельцам-бизнесменам звезды советуют расширять дело, искать новые партнерства и начинать новые проекты - все будет успешным. Верьте в себя и следуйте за мечтой - и у вас все получится.

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Гороскоп любви на октябрь 2023

Гармонию и страсть подарит октябрь Стрельцам в личной жизни. Семейные представители этого знака Зодиака укрепят свои отношения, ваша забота и внимание к партнеру будут взаимны, а общие планы на будущее сделают еще ближе.

Холостые Стрельцы в октябре смогут познакомиться с новыми людьми и получить порцию романтических переживаний. Есть вероятность, что новый человек, появившийся в жизни, завоюет ваше сердце. Откройте его для новой любви.

Звезды советуют также в этом месяце отпустить прошлое. Если чувствуете, что есть незакрытые гештальты с бывшими партнерами, исправьте это и начните с чистого листа. Доверьтесь интуиции и будьте честны, в первую очередь сами с собой, стремитесь к лучшему, и середина осени принесет вам счастье, советует гороскоп на месяц для Стрельца.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Здоровье Стрельцов не будет доставлять проблем в октябре, если вы будете беречь себя от стресса и ненужных переживаний. Уделите должное внимание питанию и физическим нагрузкам - это позволит поддерживать тонус. Полноценный отдых поможет восстановить силы. Если чувствуете, что сильно перенапрягаетесь, попробуйте заняться йогой или медитаций - обычно этого бывает достаточно, чтобы вернуть баланс.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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