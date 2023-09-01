В начале осени можно избежать неурядиц - гороскоп Рыб подскажет, как это сделать.

Трудно быть богом и на работе, и дома - но вы все-таки постарайтесь найти время и для себя, и для других. Где ждет успех, а в чем нужно поднапрячься, расскажет гороскоп для Рыб на месяц.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

В первом месяце осени Рыб ждет хороший старт в карьере. На вас будут равняться коллеги, а начальство - высоко ценить. Вполне вероятно, что в начале месяца вас ждет повышение в должности и прибавка к зарплате.

У Рыб-бизнесменов дела также будут идти хорошо, но расходы придется перепроверять, иначе ситуация выйдет из-под контроля, предупреждает гороскоп на месяц. Поездки по работе можете даже не планировать - пользы они не принесут.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

Гороскоп Рыб без каких-либо намеков говорит прямо: работайте над своими отношениями. Это касается как партнерских, так и с другими членами семьи. Чтобы сохранить их в хорошем виде, вам следует быть более терпеливыми и заботливыми с родными и близкими людьми.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Здоровье в начале месяца не должно создавать Рыбам серьезных проблем. Единственное, с чем вы можете столкнуться - это бессонница, а также страдать от болей в суставах. Поэтому необходимо обратить на это внимание и заняться собой.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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