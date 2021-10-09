Девиз месяца: "Не бросайте дело на полпути".

Астрологи говорят, что октябрь будет энергозатратным и сложным месяцем для Рыб. Всё дело в том, что вам придется собраться с силами и упорно идти к цели, не меняя направление, даже если тяжело. Бросать начатое не рекомендуется категорически.

Ранее мы рассказывали, кто они - несовместимые знаки Зодиака.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

Текущий месяц откроет многие возможности для Рыб, особенно тех, что работают в сфере журналистики, психологии или медиа. Вы должны собрать волю в кулак, наметить цели и двигаться к ним. Будьте уверены в себе и обращайте внимание на знаки, чтобы не пропустить удачный момент.

С 11 до 22 числа возможны всплески конфликтов или сплетен на работе, не участвуйте в них. Берегите деньги и не занимайтесь расточительством, иначе рискуете в конце месяца "сесть в лужу".

Последние две недели октября будут полны удачных ситуаций для продвижения по карьерной лестнице. Вы окажетесь перед выбором - добиться всего самостоятельно или воспользоваться помощью человека, который вам близок. Определитесь заранее, чтобы не остаться ни с чем.

В целом, финансовая ситуация месяца будет спокойной, если вы сможете избежать необдуманных трат.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Одинокие Рыбы познакомятся с интересным человеком, который вполне может стать вашим спутником по жизни. Вероятность такой встречи максимальна во второй декаде месяца. Звезды говорят, что, скорее всего, он будет гораздо старше вас, но это не станет проблемой.

Читайте такжеТри знака Зодиака к концу года кардинально изменят свою жизнь - астрологиПредставители водного знака, которые уже состоят в отношениях, будут нуждаться в совете со стороны друзей и подруг. Причина - желание определить статус ваших взаимоотношений с партнером. Вам покажется, что пора двигаться дальше - вместе или порознь. Учитывайте рекомендации близких, но решение принимайте самостоятельно, в зависимости от своих убеждений.

Семейные Рыбы с 12 по 22 октября будут под влиянием Сатурна, что негативно скажется на эмоциональном состоянии. Астрологи считают, что вы начнете придираться к своему партнеру по мелочам. Лучше, конечно, держать себя в руках и постараться так не делать. С 20 октября гармония вернется к вам и дома снова воцарится спокойствие и любовь.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

С 1 по 9 октября состояние здоровья будет хорошим, но астрологи рекомендуют одеваться по погоде и долго не находиться на улице. Если уже простудились, лечитесь только проверенными медикаментами.

Во второй декаде месяца, наоборот, категорически запрещено лечиться самостоятельно. Незнакомые препараты могут спровоцировать аллергию, так что, при малейших недугах обращайтесь к врачу.

Конец октября - наилучший период, чтобы укрепить здоровье. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом, постарайтесь избавиться от вредных привычек. Звезды считают, что вам нужно пересмотреть рацион и график сна.

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Автор: Кристина Кащавцева