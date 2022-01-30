Перестаньте сомневаться в себе и бояться сделать шаг вперед, иначе рискуете "остаться у разбитого корыта".

Третий месяц зимы - невероятно удачное время для того, чтобы выбрать путь, по которому вы будете следовать дальше. Астрологи рекомендуют взять себя в руки и стать решительнее - помните, что удача любит смелых.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Большую часть второго месяца нового года Солнце будет находиться в опасной позиции по отношению к деньгам - наличным и безналичным. Это значит, что вас ожидают трудности с кредитами, займами и финансовыми операциями. Но звезды говорят, что у вас получится решить проблемы быстро и эффективно.

Вторая половина месяца ознаменуется готовностью Вселенной дать вам материальные блага. Вполне вероятны повышения на работе или предложение о новой сфере деятельности. Главное - продумывайте свои действия и не совершайте спонтанных поступков, иначе вместо благосклонности Высших сил получите череду неприятностей.

Последняя неделя февраля - самое удачное время, у многих Раков откроются творческие способности, а некоторые представители знака даже смогут устроиться в зарубежную компанию.

Гороскоп любви на февраль 2022

Одинокие представители знака начнут искать себе вторую половинку. Астрологи считают, что вы поступаете верно - в первой половине месяца вероятен красивый роман, возможно даже несколько. Звезды настоятельно не рекомендуют торопить события и игнорировать внутреннее чувство - прислушайтесь к себе и поймете, кого из партнеров лучше выбрать.

Раки, которые уже состоят в отношениях, будут решать, на чем они держатся и насколько важны материальные блага. Поймите, что ваш партнер не может дать вам "то, не знаю, что", поэтому прежде, чем начинать серьезный разговор, определитесь со своими устремлениями.

Читайте такжеБлизнецы: гороскоп на февраль 2022, советы звезд для всех сфер жизниПредставители знака, которые находятся в браке, весь февраль будут наслаждаться идиллией и взаимопониманием. Укрепить союз можно с помощью общих дел - ремонта, досуга или поездки к родственникам. Если в семье есть проблемы, постарайтесь искать компромиссы и слушать своего любимого человека.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Несмотря на хорошее состояние иммунитета и высокую активность, звезды пророчат высокий риск травм, причем, на пустом месте. Именно поэтому следует быть осторожнее за рулем и ограничить занятия спортом, особенно, экстремальными видами.

Уязвимые места в организма - женское здоровье и ЖКТ. Астрологи не советуют увлекаться экзотической пищей и говорят, что стоит выделить время на посещение гинеколога - просто так, для профилактики.

Февраль подходит для экспериментов со стилем одежды или прической, также можно сходить к косметологу. Но от кардинальной смены внешности или инъекций лучше отказаться.

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