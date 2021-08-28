Что ждет Овна в сентябре / depositphotos.com

Астрологи считают, что в этом месяце Овнам необходимо будет проявить силу воли и научиться брать ответственность в свои руки. Вам придется доказывать Вселенной, что вы способны решать проблемы самостоятельно. Более того, придется немного поумерить свой пыл и постараться сдерживаться - так удастся избежать конфликтов.

Кстати, девушки-Овны вошли в рейтинг свободолюбивых женщин, которых невозможно "затащить" под венец.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Какие изменения будут в работе у Овнов / фото ua.depositphotos.com

С 1 по 10 число Венера и Плутон находятся в конфликтном расположении, из-за этого у вас может появиться непреодолимое желание бесконтрольно тратить деньги. Постарайтесь в этот период следить за собой и накапливать средства. 

По истечении двухнедельного периода у Овнов проснется тяга к работе. Более всего повезет тем, чья деятельность связана с коммуникациями или социальной сферой. До 21 сентября вы будете находиться под влиянием Юпитера, поэтому сможете проявить свои лидерские качества, завоевать доверие руководства и обзавестись полезными контактами.

С 22 числа и до конца месяца есть смысл сбавить обороты, прислушаться к себе и к тем, кому вы доверяете. В целом, можно сказать, что сентябрь будет удачным в финансовом плане. Деньги будут поступать равномерно, количество их увеличится. Главное - суметь не потратить их все в начале сентября.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Сентябрь не обещает Овнам найти свою любовь / фото: ua.depositphotos.com

Одинокие Овны будут недовольны проявлениями ухажеров и станут отвергать любые попытки сближения, поэтому обзавестись отношениями вряд ли получится. Первая половина месяца пройдет под влиянием Нептуна, поэтому, в основном, вам будет скучно.

Читайте такжеБлагоприятные дни сентября 2021: о чем расскажет лунный циклВплоть до 17 августа напряжение будет расти и единственное, что советуют вам звезды - убрать из окружения людей, которые вами манипулируют. 

Семейные Овны не станут исключением - в сентябре столкнутся с конфликтами. Попробуйте купить новую технику или сделать косметический ремонт, чтобы обновить пространство вокруг себя. Если это не поможет, найдите возможность отдохнуть от своей второй половинки.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

Внимательно следите за своим здоровьем / фото: ua.depositphotos.com

С 1 по 7 число особенных проблем со здоровьем не будет, но настроение окажется не самым радужным. Астрологи считают, что вам нужно взять себя в руки и не реагировать на негатив, иначе можно столкнуться с нервным истощением. Для похода в спа-салон выбирайте 4 и 5 число - это наиболее благоприятные дни.

Великолепное самочувствие появится 9 сентября и будет радовать представителей знака до 20 числа. Это лучшее время, чтобы заняться собой.

С 22 сентября и до конца месяца уделите внимание своим суставам и позвоночнику. Укрепляйте сердце и сосуды, ешьте больше орехов и сухофруктов. Минимизируйте количество вредной пищи: колбасы, алкоголя, полуфабрикатов.

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Автор: Кристина Кащавцева