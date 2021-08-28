Девиз месяца: "Воспользуйтесь приливом сил и удачным стечением обстоятельств".

Астрологи считают, что в этом месяце Овнам необходимо будет проявить силу воли и научиться брать ответственность в свои руки. Вам придется доказывать Вселенной, что вы способны решать проблемы самостоятельно. Более того, придется немного поумерить свой пыл и постараться сдерживаться - так удастся избежать конфликтов.

Кстати, девушки-Овны вошли в рейтинг свободолюбивых женщин, которых невозможно "затащить" под венец.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

С 1 по 10 число Венера и Плутон находятся в конфликтном расположении, из-за этого у вас может появиться непреодолимое желание бесконтрольно тратить деньги. Постарайтесь в этот период следить за собой и накапливать средства.

По истечении двухнедельного периода у Овнов проснется тяга к работе. Более всего повезет тем, чья деятельность связана с коммуникациями или социальной сферой. До 21 сентября вы будете находиться под влиянием Юпитера, поэтому сможете проявить свои лидерские качества, завоевать доверие руководства и обзавестись полезными контактами.

С 22 числа и до конца месяца есть смысл сбавить обороты, прислушаться к себе и к тем, кому вы доверяете. В целом, можно сказать, что сентябрь будет удачным в финансовом плане. Деньги будут поступать равномерно, количество их увеличится. Главное - суметь не потратить их все в начале сентября.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одинокие Овны будут недовольны проявлениями ухажеров и станут отвергать любые попытки сближения, поэтому обзавестись отношениями вряд ли получится. Первая половина месяца пройдет под влиянием Нептуна, поэтому, в основном, вам будет скучно.

Читайте такжеБлагоприятные дни сентября 2021: о чем расскажет лунный циклВплоть до 17 августа напряжение будет расти и единственное, что советуют вам звезды - убрать из окружения людей, которые вами манипулируют.

Семейные Овны не станут исключением - в сентябре столкнутся с конфликтами. Попробуйте купить новую технику или сделать косметический ремонт, чтобы обновить пространство вокруг себя. Если это не поможет, найдите возможность отдохнуть от своей второй половинки.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 7 число особенных проблем со здоровьем не будет, но настроение окажется не самым радужным. Астрологи считают, что вам нужно взять себя в руки и не реагировать на негатив, иначе можно столкнуться с нервным истощением. Для похода в спа-салон выбирайте 4 и 5 число - это наиболее благоприятные дни.

Великолепное самочувствие появится 9 сентября и будет радовать представителей знака до 20 числа. Это лучшее время, чтобы заняться собой.

С 22 сентября и до конца месяца уделите внимание своим суставам и позвоночнику. Укрепляйте сердце и сосуды, ешьте больше орехов и сухофруктов. Минимизируйте количество вредной пищи: колбасы, алкоголя, полуфабрикатов.

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Автор: Кристина Кащавцева