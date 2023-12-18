В вашей жизни будут возникать трудности, но вы их преодолеете.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Овнов на январь 2024 года. Что второй месяць зимы принесет именно вам - читайте в детальном прогнозе.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Что ждет Овна в январе 2024

Овны, судя по всему, январь 2024 года - ваш месяц. С приходом зимы прошлые печали забудутся. Тех, кто плодотворно работал в начале года, может ждать продвижение по службе. В карьере и личной жизни наступит белая полоса. Помешать счастью можете только вы сами.

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В январе 2024 года мольфар предупреждает о перепадах настроения и пессимизме без видимых на то причин. В таком состоянии вы можете наговорить лишнего. Больше дышите свежим воздухом. Он развеет мрачные мысли.

В общем, январь 2024 года пройдет без эксцессов. Если и будут возникать трудности, то преодолеть их Овнам не составит труда. Представители знака смогут получить все, что пожелали, и достичь целей, которые себе поставили. Но нужно помнить, что в январе упорство и труд почти ничего не решают. Куда важнее верить в успех, смотреть на происходящее оптимистично.

В начале месяца возникнет желание покорять новые вершины. Вероятны новые увлечения, командировки, встречи с партнерами. Овну будет трудно настроиться на решение мелких вопросов. Рутинные дела могут валиться из рук. Если вы планировали ремонт, лучше заняться им в другое время.

Январь 2024 года отлично подходит для путешествия в другую страну, хорошего отдыха. Во второй половине месяца я обещаю встречи со старыми друзьями и дальними родственниками. Возможно, стоит посетить родные края или позвонить близким людям, с которыми давно не общались.

В январе Овнов ждет много общения. Не всегда разговоры будут приятными. Некоторые люди могут разочаровать. Что бы ни услышали, старайтесь не терять самообладания. Вы рискуете сгоряча сделать то, что потом обернется против вас. Больше всего порадуют контакты со старшими родственниками. Вероятно, вам окажут помощь, на которую рассчитывали, или преподнесут подарок.

Любовный гороскоп

В январе одиноким женщинам Овнам повезет в любви. Новая связь может привести к повышению статуса, улучшению благосостояния. Вероятен брак по расчету. Для мужчин Овнов Луна не богата любовными приключениями. Сейчас вы слишком цените свой комфорт и не готовы работать над отношениями. Противоположный пол чувствует это и поэтому может избегать встреч. Если очень хочется покончить с одиночеством, начните с дружбы.

Семейные Овны 27 января 2024 года получат возможность поставить точку в семейных конфликтах. В этот день приходят неожиданные идеи. Не игнорируйте внутренний голос. Шансы улучшить атмосферу в семье велики. Помните, что во всем должен быть баланс. В кругу семьи, прежде всего, должно быть спокойно и комфортно.

Деньги и карьера

Материальное положение в январе существенно не изменится. Возможно поступление крупной суммы денег в конце месяца. Я советую сохранить ее для нужд семьи и улучшения жилищных условий.

Во второй половине января многих Овнов ждут перемены в карьере. Насколько они будут приятными, зависит от первого полугодия. Вспомните, какие семена вы посеяли? То и взойдет, такими и будут плоды. Достичь чего-то с нуля вряд ли получится. Для успешных проектов понадобятся свежие знания, невиданное упорство и инициативность.

Здоровье

По гороскопу в январе у Овна не предвидится особых проблем со здоровьем. Наоборот, защитные силы организма укрепляются, возрастает энергия, улучшается работа всех органов. Это не дает гарантии от всех болезней. Овнам следует помнить о своих слабых местах, заниматься профилактикой, соблюдать стандартные правила гигиены. В случае перепадов настроения важно не употреблять алкоголь, а выходить на улицу или на балкон подышать свежим воздухом. Также будут полезны пешие прогулки.

В январе 2024 года следует остерегаться падений, травм, связанных со спортом и неосторожным приготовлением пищи. В гололед не рискуйте, обувайте удобную обувь с нескользящей подошвой. Во время готовки старайтесь не отвлекаться на разговоры или интересный сериал. Владельцам автомобилей следует исключить быструю езду. Для поддержания бодрости и хорошей формы в январе Овнам хорошо подойдут занятия йогой, духовные практики. Можно заниматься фитнесом, аэробикой, борьбой, но в меру.

Благоприятные дни: 2, 5, 14, 17, 20 января.

Неблагоприятные дни: 22, 26, 28, 30 января.

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