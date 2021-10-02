Девиз месяца: "Счастье внутри вас".

Харизматичные Львы во втором месяце осени наконец-то решат, что им уже хватит работать на благо других людей. Даже успехи в работе и финансах придут не из упорного труда, а из душевного состояния.

Ранее мы рассказывали, что Влад Росс составил гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

Первую неделю октября Львы будут рассеянными, что приведет к ошибкам в работе. Постарайтесь не заниматься финансами и важными документами без особой необходимости. С 1 по 5 октября вам может показаться, что стоит работать сверхурочно, но это плохая идея. Начальство жертву не оценит, а здоровье ваше пошатнется.

Начиная с 8 октября, астрологи рекомендуют заниматься творческими делами - душевное состояние располагает к этому. В целом, вторая неделя будет гораздо успешнее первой. Все важные дела лучше планировать на 15 число - вас непременно ожидает успех.

В третьей декаде месяца вас одолеет состояние апатии. Вам захочется отдохнуть от всех окружающих. Звезды считают, что вам не стоит ходить на какие-либо мероприятия, лучше уделить время себе.

Финансовая обстановка месяца будет неоднозначной. Крупных доходов не предвидится, да и расходов тоже. Будьте готовы к тому, что денежные поступления придут с опозданием, особенно, если вы их очень ждете.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Одинокие Львы имеют все шансы наладить ситуацию в личной жизни. Вполне вероятно, что в ваше пространство ворвется бывший, но звезды не сулят однозначного положительного исхода. Хорошо подумайте, стоит ли вам входить в одну реку дважды. Если знаете, что новая связь - лучшее решение, то активно знакомьтесь. Наиболее благоприятные дни для этого - с 5 по 9 октября и 30-31 число.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: фазы лунного цикла в первом месяце осениПредставители огненного знака, которые уже состоят в отношениях, получат внушительную порцию любви и заботы от партнера, особенно после 15 октября. Помните о том, что взаимность - лучшая благодарность, поэтому старайтесь быть нежными.

Семейные Львы с 1 по 20 октября тоже должны научиться проявлять благосклонность и терпение. Не доминируйте над партнером, иначе рискуете постоянно ввязываться в конфликты. Обращайте внимание не только на чужие ошибки, но и на свои, тогда получится прийти к взаимопониманию.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

С 1 по 6 октября на ваш знак будет влиять Сатурн, поэтому хорошим настроением похвастаться у вас не получится. Попробуйте больше общаться с семьей и друзьями или почитайте книгу.

В период с 8 по 21 октября звезды рекомендуют быть активными. Поэтому, если давно хотели заняться спортом - сделайте это. Запишитесь на фитнес или в тренажерный зал. По возможности ходите пешком, а не поднимайтесь на лифте или эскалаторе.

Третья декада месяца подходит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Делайте аэробные упражнения, чаще бывайте на свежем воздухе и постарайтесь избавиться от вредных привычек. 28 или 29 октября можно посетить врача, если это необходимо.

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Автор: Кристина Кащавцева