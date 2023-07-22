Не совсем спокойный, но насыщенный период обещает гороскоп для Льва на месяц.

Август 2023 обещает Львам немало сюрпризов - как в личной, так и рабочей сфере. Возможна смена работы, выгодная покупка, рождение ребенка - хлопоты обещают быть приятными, а скучать будет некогда.

Гороскоп карьеры на август 2023

В августе 2023 у Львов в работе возможны недопонимания с руководством. Но их можно избежать, если более ответственно подходить к поставленным задачам. Также звезды советуют быть более осмотрительными в общении с коллегами и не доверять всех секретов - вас могут предать.

В денежных вопросах лучше слушать свою интуицию, а не советы со стороны.

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Гороскоп любви на август 2023

Семейным Львам звезды советуют в августе 2023 быть терпимее к родным и сдержаннее в критике. Близких людей может обидеть ваша резкость - не забывайте, что во многом благодаря их поддержке вы достигаете больших высот.

Любовный гороскоп для Льва на месяц обещает холостым представителям знака романтическое знакомство - впрочем, оно сможет обернуться всего лишь кратковременным романом. Поэтому прежде, чем нырять в омут, присмотритесь к новому знакомому - возможно, для него это совсем несерьезно.

Гороскоп здоровья на август 2023

Львам в августе нужно хорошенько отдохнуть, рекомендуют звезды. Отправляйтесь в путешествие или, по крайней мере, сделайте вылазку на природу - это благоприятно отразится на общем самочувствии. В этом месяце есть риск обострения хронических заболеваний - будет неплохо заняться их профилактикой.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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