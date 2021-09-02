Девиз месяца: "Детальный план - залог успеха".

В сентябре Девы смогут реализовать все свои амбиции руководителя и менеджера. Умение взвешивать ситуацию и смотреть на нее рационально поможет добиться успеха в профессиональном плане. Постарайтесь, размышляя о будущем, не потерять ощущение текущего момента.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Непростой летний период окончен, сейчас - самое время для того, чтобы расслабиться и спокойно заниматься тем, что нравится. Помните о том, что в сентябре всё будет зависеть от вас, несмотря на благосклонность звезд.

В первой декаде месяца звезды обещают Девам небывалую ясность ума, поэтому используйте это время для планирования. С 5 по 12 число старайтесь на распыляться, а накапливать. Систематизируйте и анализируйте ситуацию, поступающую к вам.

С 12 числа вы будете находиться под влиянием Луны, поэтому велик риск получить кипу бесполезных задач от руководства. Уходите от ненужной ответственности и проявляйте осторожность во взаимоотношениях с коллегами. Будьте готовы к тому, что партнеры вас могут подвести, до 20 числа сохраняйте трезвость рассудка.

В третьей декаде сентября, когда влияние Луны уйдет, можно активно браться за решение сложных вопросов, требующих полного вовлечения. Ваш авторитет, как и творческие, и аналитические способности, возрастет. Финансовая ситуация месяца обещает быть стабильной - доходы будут равны расходам.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Первая половина месяца окажется удачной для знакомств. Вселенная подарит вам людей, чей интеллект будет схож с вашим, так что, скучать не придется. Вы встретите достойного человека, хотя и не упустите возможности посоревноваться с ним в умении контактировать.

Читайте такжеПриносят неудачу: женские имена, которые могут разрушить жизнь своей обладательницыДевам, у которых уже есть отношения, придется решать чужие проблемы. Особенно явно это произойдет во второй декаде сентября. Не переживайте, в ответ вы получите искреннюю благодарность, возможно даже материальную.

Семейные Девы получат любовь и заботу от родных. Дом станет местом, где вы сможете восстановиться после окружающего внешнего мира. В день осеннего равноденствия, 22 сентября, вы получите этому подтверждение.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 12 сентября звезды призывают отдохнуть, расслабиться и уделить время себе. Именно в этот период можно посетить салон красоты, фитнес-центр или сходить на прогулку.

Во второй декаде месяца, с 14 по 20 сентября, на Дев будет влиять Черная Луна, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют избегать встреч с представителями нетрадиционной медицины или эзотериками.

Оставшиеся дни месяца можно посвятить заботе о своем желудке. Выбирайте простые и вкусные блюда, готовьте с удовольствием. Воздержитесь от употребления экзотических фруктов, так как они могут спровоцировать аллергию.

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Автор: Кристина Кащавцева