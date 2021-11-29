Какие изменения в жизни сулит гороскоп на месяц для Девы - читайте на УНИАН.

Астрологи считают, что Девам нужно перестать бросаться из крайности в крайность и начать трезво оценивать ситуацию. Гороскоп для Девы 2021 рекомендует сесть и разобраться - с какими задачами вы можете справиться самостоятельно, а что лучше делегировать.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Начало месяца будет весьма многообещающим - Девы получат множество интересных предложений и проектов. Особенно удачным декабрь окажется для представителей творческих профессий и педагогов. При этом, с 1 по 10 число лучше не делиться идеями с коллегами - велика вероятность, что их недоброжелатели присвоят себе.

С 13 по 21 декабря вы сможете переложить груз ответственности на подчиненных, а сами заняться более важными делами. Такая тактика поможет извлечь максимальную пользу при минимальных умственных затратах.

Начиная с 23 числа лучше, наоборот, взять инициативу в свои руки, чтобы в преддверии Нового года не получить неприятный сюрприз. Начальство высоко оценит вашу ответственность и, возможно, даст премию.

Общая финансовая ситуация месяца сложится нейтрально - доход будет стабильным, но придется много тратить на нужды семьи.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одинокие представители знака окажутся в сложном положении - даже при наличии потенциально интересных людей вам будет непросто отказаться от старых привычек. Не спешите высказывать претензии и рубить с плеча - скорее всего, новые люди в вашей жизни - это путь к внутренним изменениям.

Читайте такжеЛев: гороскоп на декабрь 2021, советы и предостережения от астрологовАстрологи считают, что с 13 числа ваша сексуальность повысится, что благотворно скажется на уже существующих отношениях. До 24 декабря старайтесь больше работать над укреплением связи с партнером и не размениваться на других, иначе ваши мимолетные увлечения поставят под удар стабильную личную жизнь.

Семейным Девам стоит держать себя в руках, чтобы не погрязнуть в конфликтах и даже изменах. Безрассудные поступки имеют необратимые последствия, так что, направьте свою энергию в мирное русло.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

С 1 по 13 декабря ваша нервная система будет уязвима, так что, избегайте стрессовых ситуаций и общения с неприятными людьми. Если это невозможно, не принимайте события близко к сердцу и старайтесь чаще расслабляться.

Период с 14 по 23 декабря - лучшее время, чтобы заняться своим организмом. Выпивайте каждое утро стакан воды, занимайтесь спортом, высыпайтесь. Если хотите - можете посетить парикмахера, чтобы слегка изменить имидж.

В конце месяца иммунитет окрепнет, так что, не бойтесь посещать места большого скопления людей. Если приглашают на мероприятие - не отказывайтесь, чаще встречайтесь с друзьями. Это поможет вам набраться сил перед чередой праздников.

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Автор: Кристина Кащавцева