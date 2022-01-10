Девы в этом месяце должны наслаждаться жизнью и уверенно двигаться вперед, не путая оптимизм с безрассудством.

Второй месяц зимы намекает представителям земного знака, что вот прямо сейчас - лучшее время для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие от жизни. Особо щедрой удача будет для представителей творческих профессий, остальным лучше уделить время семье.

Гороскоп карьеры на январь 2022

На протяжении всего месяца Девы будут "гвоздем программы". У вас получится проявить всевозможные таланты и способности. Однако чем дальше - тем сложнее будет подчиняться указаниям и выполнять правила. Это чревато конфликтами с коллегами и руководством. Держите себя в руках и не забывайте, что находитесь в обществе разных людей.

Солнце благоприятно по отношению к Нептуну, это отразится на проявлениях вашей оригинальности. Не бойтесь озвучивать даже самые смелые идеи - они будут услышаны и высоко оценены влиятельными людьми.

Звезды обещают поддержку и благополучие для представителей творческих профессий, а также для тех, кто работает с детьми. Лучшее, что вы можете сделать - научиться искать новые методы решения задач, а не действовать по шаблону. Если всё сделаете правильно, то в третьей декаде увидите желаемый результат.

Гороскоп любви на январь 2022

Одинокие Девы до 29 января должны быть внимательнее - ретроградная Венера не даст вам насладиться романами. Скорее всего, в избраннике вы разочаруетесь, не сумев найти общий язык. Старайтесь относиться к новым знакомствам легко и непринужденно, не строя никаких планов, тогда вас ждет приятный досуг и светлые эмоции.

Читайте такжеТри знака Зодиака любят ненавистную домашнюю работу – астрологПредставители знака, которые уже находятся в отношениях, по совету звезд должны больше времени уделять своей второй половинке. Если возникает ссора, не развивайте ее, а вспоминайте хорошие моменты. Тепло и поддержка - вот, что укрепит отношения в этом месяце.

Семейных Дев это тоже касается - супружеская жизнь невозможна без благоразумного отношения к происходящему. Даже если у вас или у вашего партнера сложный период, пройдите его вместе, а не по отдельности. Кроме того, найдите время для общения с детьми или старшими родственниками - это точно не будет лишним.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Январь для Дев ознаменуется прекрасным самочувствием и бодростью духа. Даже если "подхватите" простуду - не переживайте, вылечитесь быстро. Главное - обращаться к врачу, а не к знахаркам.

Астрологи рекомендуют уделить особое внимание сердцу и сосудам, сдать анализы и пройти обследования. Это необходимо, чтобы точно знать, в каком состоянии находится ваше здоровье.

Если говорить о спорте, то оптимальный вариант - фитнес или гимнастика. От изнурительных занятий в тренажерном зале эзотерики рекомендуют отказаться. Выбирайте тот вид тренировок, который больше связан с активностью, чем с тяжелой работой.

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