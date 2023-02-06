Близнецы в течение этого месяца будут переживать непростые эмоции, однако критически негативных моментов не будет.

Гороскоп по картам Таро для Близнецов на февраль 2023 года говорит о том, что представители данного знака Зодиака будут ощущать некую опустошенность вперемешку с мотивацией. Подробнее читайте в материале.

Что ждет Близнецов в феврале 2023: ответ таро

Таролог утверждает, что Близнецы в этом месяце будут ощущать опустошенность. Это может быть связано с переездом, с потерей друзей, с увольнением с работы. За ними по пятам будут ходить смешанные эмоции желания побыть наедине с самим собой, и желание заполнить чем-то свое свободное время.

Таролог советует больше времени уделять своему саморазвитию: читать книги, смотреть познавательные видео, посещать лекции, семинары или тренинги. Также можно записаться, например, в спортивную секцию.

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Судьба в течение месяца будет испытывать Близнецов на прочность. У них могут быть как мелкие бытовые неприятности, так и глобальные проблемы, которые нанесут им вред. Если в вашем окружении есть Близнецы, поддержите их и обязательно уделите им свое внимание.

Но есть и хорошие новости. На конец месяца им выпадает туз Пентаклей - это новые начинания, удовольствие, приподнятое настроение, знакомства, переход на новую работу и развитие. Карты говорят, что все действия в направлении карьерного роста в любом случае дадут свои плоды.

Напомним, весна 2023 "озолотит" три знака Зодиака.

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