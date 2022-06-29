Как ни странно, но гороскоп стиля тоже существует! Астрологи назвали тех, кому надо обратить внимание на свой гардероб.

Существует довольно распространенная и популярная пословица: "Встречают по одежке, а провожают по уму". Она имеет глубокий смысл, но часто ее можно воспринимать и буквально. Не все люди уделяют большое значение своему внешнему виду: предпочитают удобную одежду, а не по последнему писку моды. Тем не менее можно иметь обычный наряд, а можно - просто уродливый!

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не переживают, как выглядят, и совершенно безвкусны в одежде.

Близнецы

Любят шопинг и новую одежду. Однако довольно много их нарядов совсем не компонуется друг с другом. В итоге - выглядят забавно и нелепо. Но даже несмотря на критику будут одеваться так, как привыкли.

Рак

Больше переживают за свой комфорт, поэтому носят то, в чем удобно. Многие вещи не покупают. Предпочитают деньги тратить на собственное развитие и совершенствование.

Стрелец

Очень активны, всегда в движении, поэтому отдают предпочтение удобной одежде, а не стильной. Им часто безразлично да и некогда работать над собственным стилем.

Козерог

Очень придирчиво подходят ко всему, за что берутся, но внешний вид для них не стоит на первом месте. Очень редко практикуют подбор образов, но только если есть повод.

Ранее УНИАН писал, какой вид спорта подходит каждому знаку Зодиака.

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