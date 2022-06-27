Астрологи советуют побеспокоится о своем здоровье, которое может подвести вас в любую минуту.

Июнь 2022 был не самым простым месяцем для украинцев. Летнее солнцестояние с его энергетической силой, полнолуние, еще и ретроградный Меркурий ко всему - не легко было всем без исключения как эмоционально, так и физически. Поэтому в июле 2022 стоит уделить особое внимание своему здоровью.

Астрологи по этому поводу составили гороскоп здоровья для наиболее уязвимых знаков Зодиака. Кому же стоит не откладывать визит к врачу - читайте далее.

Лев

Обратите внимание на свое репродуктивное здоровье. Не игнорируйте профилактические осмотры. Поменьше употребляйте алкоголь и лучше откажитесь от курения. Особое внимание уделите нервной системе: йога или просто зарядка с утра, вполне могут помочь улучшить ее состояние.

Весы

Может дать сбой имунная система. Придерживайтесь правильного питания и умеренных физнагрузок. На пользу пойдет здоровая диета и поменьше алкоголя.

Водолей

Обратите внимание на свое питание и добавьте в рацион больше фруктов и овощей. Прислушивайтесь к своему организму: при малейшем недомогании, обращайтесь к врачу.

Рыбы

Могут напомнить о себе хронические заболевания. Ограничьте употребление алкоголя, кушайте здоровую пищу. Лучше обратитесь к врачу, если почувствуете, что с вашим здоровьем что-то не так: самолечение может только навредить.

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