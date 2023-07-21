Чего ожидать в конце лета в любви, работе и здоровье, подскажет гороскоп для Близнецов на месяц.

В последнем месяца лета Близнецам будет казаться, что они никому не нужны. Возможно, вы начнете требовать к себе повышенного внимания, не замечая того, как много делают для вас окружающие. Что ж, судьба преподнесет вам урок, и уже скоро вы поменяете свое отношение.

Гороскоп карьеры на август 2023

Работа принесет Близнецам в августе 2023 сплошное удовольствие. Даже простые задачи вы будете решать оригинальным способом, а ваш пытливый ум позволит найти выход из самых трудных ситуаций. Этим вы, конечно, впечатлите коллег и начальство - самое время выделиться из серой массы и подняться по карьерной лестнице.

Если же у вас есть свой бизнес, вам следует быть осторожнее, советует гороскоп для Близнецов. Среди всех выгодных предложений, которые вполне вероятно поступят в конце лета, выбирайте самое подходящее. Усидеть на всех стульях не получится - можно потерять свой авторитет.

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Гороскоп любви на август 2023

В августе лодку любви Близнецов не на шутку может расшатывать. Причем, никто иной, как вы сами. Сейчас самое время остановиться, иначе рискуете попасть в жизненный шторм. Образумьтесь, если нужно, меняйте привычки и окружайте своих родных заботой - все ради того, чтобы вернуть гармонию в семью. Вы слишком долго пользовались хорошим отношением любимых, теперь настало время платить по счетам.

Одинокие Близнецы могут получить сюрприз в виде встречи с необычным человеком. Он может быть полной вашей противоположностью, но именно с ним захочется проводить все свое время. Не плывите по течению и не ждите, что все само придет в руки - проявите инициативу, чтобы не потерять счастье.

Гороскоп здоровья на август 2023

В августе 2023 Близнецам следует больше внимания уделить желудку. Любовь к не очень полезной пище в этот раз может вылезть боком - произойдет обострение хронических болезней. Но, как говорится, предупрежден - значит, вооружен. Обратите внимание на здоровье, если нужно, сходите к врачу, чтобы давние проблемы не вывели вас из строя.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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