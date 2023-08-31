В ближайшие дни произойдет немало чудес.

Тарологи составили гороскоп на начало осени. Оказалось, невероятно повезет лишь представителям трех знаков Зодиака. Их заветные мечты сбудутся, они наконец-то поверят в чудо. Кому ждать большой радости - читайте ниже.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам невероятные события. Вы будете радоваться и даже плакать от счастья. Сбудется ваша самая заветная мечта, о которой вы даже боялись говорить вслух.

Это случится не просто так. Вселенная решила вас наградить за страдания в прошлом. Теперь вам нужно забыть о негативе и двигаться вперед, не думая о том, что было вчера.

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Рак

Раки, как считают тарологи, поверят в чудо. Вы редко полагаетесь на случай и часто выбираете сложный путь. Теперь же вам не придется стараться и прилагать усилия для исполнения своей мечты.

Все случится само собой. В какой-то момент вам покажется, что это все сон. На самом же деле это реальность. Наслаждайтесь своим везением и не сомневайтесь в том, что "черная" полоса в прошлом!

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам готовиться к событиям, которые изменят их жизнь к лучшему. Вы часто разочаровываетесь в людях и опускаете руки, но теперь вам не придется грустить.

Веселье и счастье заставят вас отбросить все страхи и сомнения. Двигайтесь вперед и не бойтесь попробовать что-то новое. Вас ждет взлет на седьмое небо, готовьтесь визжать от счастья!

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака получат невероятный подарок.

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