Такое суперлуние случается очень редко, не упустите возможность поймать птицу счастья за хвост.

Уже сегодня, в ночь с 30 на 31 августа, в небе появится голубая луна. Это будет последним летним полнолунием, которое при этом является еще и очень редким событием. В следующий раз голубое суперлуние можно будет наблюдать лишь через год.

В день полнолуния, а также в течение трех суток после него, жизнь двух знаков Зодиака станет совсем другой. Они получат возможность обрести невероятное счастье. Кому повезет - читайте ниже.

Стрелец

Голубое полнолуние осчастливит Стрельцов, они забудут обо всех проблемах. Вы будете летать над облаками, все сложности и неурядицы останутся в прошлом. Не бойтесь расправить крылья, теперь вам ничего не грозит!

Видео дня

Не отказывайтесь от шанса найти счастье всей своей жизни. Вы сумеете добиться всего, о чем только пожелаете. И не вздумайте слушать тех, кто попытается убеждать вас в обратном.

Рыбы

Рыбы будут визжать от восторга. Вас ждут хорошие новости, которые будут очень неожиданными, но невероятно приятными. Возможно, вы не сразу поверите своему счастью.

Однако не сомневайтесь, черная полоса действительно осталась в прошлом. Голубое полнолуние подарит вам очень редкий шанс - вы сумеете сжечь все мосты и избавиться от всего, что тянуло на дно. Не бойтесь попрощаться с источниками негатива, отправляйтесь на встречу к счастью с самыми близкими и преданными людьми.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака настигнет бумеранг судьбы.

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