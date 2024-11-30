Астрологи Анна и Алексей Сухановы в эксклюзивном прогнозе для УНИАН рассказали, что ждет Украину в декабре, стоит ли ожидать скорейшего окончания войны, и к чему готовиться в ближайшее время.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что декабрь будет более насыщенный и активный месяц для Украины, чем ноябрь. Эта активность будет разной. Начало месяца будет более активное с военной точки зрения, а конец месяца будет смещать внимание на уже более дипломатически-политические события и вопросы.

С 18 ноября 2024 по 30 декабря 2024 Украина по основной натальной карте будет проживать астрологический подпериод Юпитер-Солнце-Меркурий, говорят астрологи. Это время будет продуктивным во внешней деятельности, может способствовать успехам на поле боя, политическим договоренностям, а также удачному решению вопросов Украины при поддержке более влиятельных людей, стран и организаций.

С 17 ноября 2024 по 8 декабря 2024 года, продолжили эксперты, в годовой карте Украины будет длиться активный и продуктивный астрологический подпериод, связанный с планетой Марс, который находится в сфере прибыли, что может ускорить поступление военной помощи, добавить инициативности на поле боя, возможно, сопутствовать удачным военным операциям.

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"Однако важно помнить, что увеличение энергии Марса в этот период повышает вероятность ракетных обстрелов Украины", - отметили Сухановы.

С 8 декабря 2024 по 1 февраля 2025 года в годовой карте Украины будет активен астрологический подпериод Раху, говорят Сухановы:

"Раху — это трансформации и изменения; энергия, указывающая на процессы или цепочку событий, направленных на материальный результат. В то же время эта энергия несет в себе неопределенность, из-за которой решение некоторых вопросов может затягиваться. Все указанные трансформации связаны с властью, партнерами и направлением развития страны. Эти изменения могут свидетельствовать о формировании различных договоренностей, связанных, возможно, с прекращением активной фазы войны".

Несмотря на в целом позитивную годовую карту Украины, по словам экспертов, с 1 января в основной натальной карте страны завершаются благоприятные астрологические подпериоды. Это может означать возникновение внутреннего напряжения. Возможные причины могут включать в себя неудовлетворенность условиями прекращения войны.

"Если же окончательное решение еще не будет принято в этом вопросе, и активные боевые действия продолжатся, это может привести к усилению обстрелов Украины, включая атаки на критическую инфраструктуру, что создаст дополнительные проблемы с электроэнергией. Также не исключены внутренние протесты украинцев", - добавили астрологи.

С 8 октября 2024 по 15 февраля 2025 года РФ будет находиться под влиянием астрологического подпериода Юпитер-Юпитер-Венера. Этот период может усилить экономические трудности в стране, в том числе способствовать росту курса валют. Возможны обострения внутренних конфликтов, включая те, что связаны с этническими вопросами, а также усиление внешнего влияния других государств на Россию.

Что будет с электроэнергией в Украине

В целом эта сфера сейчас находится в относительно неплохом состоянии. Глобальных критических проблем затяжного характера как это было осенью 2022 и зимой 2022-2023 ожидать не стоит.

Текущие экстренные отключения, вызванные периодическими обстрелами Украины, должны сокращаться со временем.

Ядерная угроза

"Вопрос ядерных угроз со стороны РФ также не вызывает у нас серьезных опасений - как в контексте Украины, так и на мировом уровне", - отметили Сухановы.

ТЦК и мобилизация

Что касается деятельности ТЦК - видно, что начался пересмотр ряда процессов, включая вопросы, связанные с рекрутингом, что можно оценить как положительную тенденцию, продолжили эксперты. Однако, учитывая высокую вероятность завершения активной фазы войны, этот вопрос вскоре может быть решен окончательно.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на декабрь месяц.

• 2 декабря Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Козерог, который управляется Сатурном.

Венера и Сатурн являются друзьями, при этом Венера еще и любит земные знаки Зодиака. Поэтому данный переход в целом является благоприятным и может сопутствовать решению материальных бизнес-вопросов и вопросов отношений между людьми.

• 7 декабря Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) становится ретроградным в знаке Зодиака Рак, который является знаком его максимального ослабления. Ретроградное движение поднимет давние вопросы, и еще больше ухудшит положение Марса. С одной стороны, это может уменьшить воинственные энергии в мире, а с другой стороны – может привести к разрушениям всего, что связано с водой, в том числе инфраструктуры, что расположена у воды, включая мосты и дамбы – как в Украине и РФ, так и по всему миру. В прошлый раз, когда был похожий астрологический транзит, Россия подорвала Каховскую ГЭС.

• 15 декабря Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Стрелец. Данный транзит улучшит показатели Солнца, оно будет, в том числе, подсвечивать различные религиозные и дипломатические процессы. Данный транзит благоприятный для Украины.

• 15 декабря Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Скорпион. Это может снова привести к различным разоблачениям, связанными со спец. службами, журналистикой расследованиями, а также раскрыть тайные договоры.

• 28 декабря Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Водолей. Как мы писали выше, Венера и Сатурн являются друзьями, однако в знаке Водолей Венера соединится с самой планетой Сатурн, что негативно отразится на сфере отношений, комфорте, а также на погодных условиях. Если предположить продолжение горячей фазы войны, то данный транзит может увеличить обстрелы - как в Украине, так и в РФ, с последующими проблемами с электроэнергией.

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