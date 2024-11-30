Война в Украине / фото 24 ОМБр им. короля Даниила

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что декабрь будет более насыщенный и активный месяц для Украины, чем ноябрь. Эта активность будет разной. Начало месяца будет более активное с военной точки зрения, а конец месяца будет смещать внимание на уже более дипломатически-политические события и вопросы.

С 18 ноября 2024 по 30 декабря 2024 Украина по основной натальной карте будет проживать астрологический подпериод Юпитер-Солнце-Меркурий, говорят астрологи. Это время будет продуктивным во внешней деятельности, может способствовать успехам на поле боя, политическим договоренностям, а также удачному решению вопросов Украины при поддержке более влиятельных людей, стран и организаций.

С 17 ноября 2024 по 8 декабря 2024 года, продолжили эксперты, в годовой карте Украины будет длиться активный и продуктивный астрологический подпериод, связанный с планетой Марс, который находится в сфере прибыли, что может ускорить поступление военной помощи, добавить инициативности на поле боя, возможно, сопутствовать удачным военным операциям.

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"Однако важно помнить, что увеличение энергии Марса в этот период повышает вероятность ракетных обстрелов Украины", - отметили Сухановы.

С 8 декабря 2024 по 1 февраля 2025 года в годовой карте Украины будет активен астрологический подпериод Раху, говорят Сухановы:

"Раху — это трансформации и изменения; энергия, указывающая на процессы или цепочку событий, направленных на материальный результат. В то же время эта энергия несет в себе неопределенность, из-за которой решение некоторых вопросов может затягиваться. Все указанные трансформации связаны с властью, партнерами и направлением развития страны. Эти изменения могут свидетельствовать о формировании различных договоренностей, связанных, возможно, с прекращением активной фазы войны".

Несмотря на в целом позитивную годовую карту Украины, по словам экспертов, с 1 января в основной натальной карте страны завершаются благоприятные астрологические подпериоды. Это может означать возникновение внутреннего напряжения. Возможные причины могут включать в себя неудовлетворенность условиями прекращения войны.

"Если же окончательное решение еще не будет принято в этом вопросе, и активные боевые действия продолжатся, это может привести к усилению обстрелов Украины, включая атаки на критическую инфраструктуру, что создаст дополнительные проблемы с электроэнергией. Также не исключены внутренние протесты украинцев", - добавили астрологи.

С 8 октября 2024 по 15 февраля 2025 года РФ будет находиться под влиянием астрологического подпериода Юпитер-Юпитер-Венера. Этот период может усилить экономические трудности в стране, в том числе способствовать росту курса валют. Возможны обострения внутренних конфликтов, включая те, что связаны с этническими вопросами, а также усиление внешнего влияния других государств на Россию.

Что будет с электроэнергией в Украине

В целом эта сфера сейчас находится в относительно неплохом состоянии. Глобальных критических проблем затяжного характера как это было осенью 2022 и зимой 2022-2023 ожидать не стоит. 

Текущие экстренные отключения, вызванные периодическими обстрелами Украины, должны сокращаться со временем.

Ядерная угроза

"Вопрос ядерных угроз со стороны РФ также не вызывает у нас серьезных опасений - как в контексте Украины, так и на мировом уровне", - отметили Сухановы.

ТЦК и мобилизация

Что касается деятельности ТЦК - видно, что начался пересмотр ряда процессов, включая вопросы, связанные с рекрутингом, что можно оценить как положительную тенденцию, продолжили эксперты. Однако, учитывая высокую вероятность завершения активной фазы войны, этот вопрос вскоре может быть решен окончательно.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на декабрь месяц.

2 декабря Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Козерог, который управляется Сатурном. 

Венера и Сатурн являются друзьями, при этом Венера еще и любит земные знаки Зодиака. Поэтому данный переход в целом является благоприятным и может сопутствовать решению материальных бизнес-вопросов и вопросов отношений между людьми.

7 декабря Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) становится ретроградным в знаке Зодиака Рак, который является знаком его максимального ослабления. Ретроградное движение поднимет давние вопросы, и еще больше ухудшит положение Марса. С одной стороны, это может уменьшить воинственные энергии в мире, а с другой стороны – может привести к разрушениям всего, что связано с водой, в том числе инфраструктуры, что расположена у воды, включая мосты и дамбы – как в Украине и РФ, так и по всему миру. В прошлый раз, когда был похожий астрологический транзит, Россия подорвала Каховскую ГЭС.

15 декабря Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Стрелец. Данный транзит улучшит показатели Солнца, оно будет, в том числе, подсвечивать различные религиозные и дипломатические процессы. Данный транзит благоприятный для Украины.

15 декабря Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Скорпион. Это может снова привести к различным разоблачениям, связанными со спец. службами, журналистикой расследованиями, а также раскрыть тайные договоры.

28 декабря Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Водолей. Как мы писали выше, Венера и Сатурн являются друзьями, однако в знаке Водолей Венера соединится с самой планетой Сатурн, что негативно отразится на сфере отношений, комфорте, а также на погодных условиях. Если предположить продолжение горячей фазы войны, то данный транзит может увеличить обстрелы - как в Украине, так и в РФ, с последующими проблемами с электроэнергией.

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