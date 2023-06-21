Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в ближайшее время, какая опасность над нами нависла, какие победы будут у ВСУ, и когда оккупанты начнут отступать.

Роман, что ждет Украину в конце июне? Какие события будут происходить на фронте?

С 21 июня нас ждут энергетические изменения в усилении борьбы с врагом. После подрыва Каховской ГЭС произошло освобождение луга. Я называю это пробуждением великой силы наших предков, которая будет еще больше нам помогать преодолевать врага. Именно с этим будет связана череда наших маленьких побед, которая будет вести нас к большим.

Также до конца июня стоит остерегаться ночных массированных атак ракетами и шахедами. Под угрозой вся Украина, особенно те города, где есть объекты критической и промышленной инфраструкутры, воинские части и прочее. Также могут быть разрушены мосты, дамбы и т.д. на оккупированных территориях. То есть то, что сейчас контролирует враг, он может уничтожить.

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Вы сказали, что у нас будут определенные победы. Какие именно?

В течение июля Украина получит мировую поддержку, продолжится курс Евроинтеграции и НАТО. Мы получим новые возможности и будем иметь еще больше путей и шансов преодолеть врагов. Кроме того, будут развиваться контрнаступление и возвращаться оккупированные территории под котроль Украины - Крым, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Донецкая и Луганская области. То есть мы вернем свою целостность.

Однако все равно прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ибо вместе с нашими победами есть и угроза. Путин может применить тактическое ядерное оружие.

То есть мы можем сказать, что оккупанты начинают отступать с наших территорий?

На некоторых направлениях они будут делать жест доброй воли, поскольку наши ВСУ их просто разбивают. Речь идет о Васильевке, Пологах, Токмаке, Бахмуте, Авдеевке, Сватово, Кременной, левобережье Херсонщины и других оккупированных регионах. Сейчас все идет по плану.

Скоро все оккупированные города вернутся в состав Украины и впоследствии их будут восстанавливать.

В последнее время Путин усилил обстрелы Киева. Что ждет столицу?

Киев - это город, где принимается очень много решений в военном плане, экономическом, политическом. Поэтому он является точкой раздражения для россиян. В связи с этим в течение июня и июля в столице спокойно не будет. Угроза есть, и не только для Киева. Однако мы все равно одержим победу над всем этим гадством. Мы сильные, сплоченные, поэтому другого варианта как победить у нас нет.

Недавно оккупанты устроили в Украине катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Кажется, они не собираются останавливаться. Стоит ли нам переживать за еще какие-то сверхважные объекты?

Да, сейчас нарастает угроза для Запорожской АЭС. Карты показывают, что оккупанты уже получили приказ подорвать ее. Однако они боятся его выполнить. Молюсь, чтобы нашим воинам удалось выгнать оттуда врагов и сохранить нашу АЭС. Сейчас это очень важный вопрос, от которого будет зависеть наше будущее. То есть как только мы оттуда выгоним оккупантов, угроз для нашей страны и жителей станет гораздо меньше.

Может ли быть такое, что украинцам снова придется жить в метро, бомбоубежищах, укрытиях, подвалах?

Такой страшный сценарий, который был в начале полномасштабного российского вторжения, пока не читается по картам. Таких глобальных обстрелов не будет, в том числе в Киеве, потому что он сейчас более защищен. Но в любом случае я рекомендую всем украинцам найти ближайшие к себе бомбоубежища и укрытия и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Когда закончится массовый террор нашей страны?

Террор, к сожалению, не закончится. Врага мы выгоним, но не стоит надеяться, что Россия оставит нас в покое.