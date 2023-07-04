По ее словам, в июле мы начнем освобождать наши территории.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что уже в июле Вооруженные силы Украины могут выгнать оккупантов из нескольких областей.

По ее словам, это будет что-то очень масштабное, ведь мы вернем очень ценные для Украины территории - большие города. В интервью УНИАН она добавила, что мы продвинемся в Запорожской и Донецкой областях.

"Этот месяц о том, что мы погоним оккупантов с Запорожской и Донецкой областей. Однако будут ожесточенные бои с большими потерями как с нашей стороны, так и со стороны захватчиков", - сказала Хомутовская.

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Однако она предупреждает, что не стоит ждать очень быстрого результата. Освобождение этих областей не произойдет за неделю-две.

Прогноз астролога Влада Росса

В интервью УНИАН Влад Росс сказал, что в июле наша армия продвинется вперед по всем фронтам, поэтому этот месяц будет победоносным. Мы начнем возвращать свои земли.

"Более того, мы вернем Херсонскую область, которую затопил Путин. Когда там все подсохнет, мы можем сделать огромный рывок вперед, и даже дойти до Крыма. Поэтому не удивлюсь, если в июле мы уже будем отдыхать на полуострове", - сказал он.

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