За несколько дней до войны Хаял отправил сестру за границу из Украины.

Известный экстрасенс и ясновидящий Хаял Алекперов рассказал, что предчувствовал начало полномасштабной войны в Украине.

Как он рассказал в проекте "Как ты?", его сестре, тоже победительнице "Битвы экстрасенсов", приснился 12 февраля дурной сон - о ноже с кровью, поэтому она попросила у него растолковать его.

"Я, когда помолился, ощущения нехорошие. Я помолился, поспал и во сне увидел, что война начнется. Я ее (сестру, - УНИАН.) отправил 20-го числа домой. Борисполь тогда еще работал. Она говорит: "Брат, пошли", - заявил Хаял.

Он добавил, что отказался покидать Украину, а сестра улетела. А еще в 2014-м году Алекперову приснился сон, предвещавший полномасштабную войну. В нем был Иисус Христос, ходивший по Майдану.

Ранее ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов в проекте "Как ты?" ответил на вопрос ведущего Григория Решетника, когда в Украине закончится война. Он испытывает положительные эмоции в марте-апреле 2023 года.

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