В список попали Девы и Водолеи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будут подстерегать опасности в любовных делах на следующей неделе – в период с 5 до 11 сентября.

В список попали Девы и Водолеи.

Дева

Рожденные под знаком Девы рискуют нарваться на очень большие неприятности в отношениях с близкими людьми. Очень большой риск расставаний и разрывов на следующей неделе. Сложно будет противостоять череде неудач, но не невозможно. Звезды рекомендуют не закрываться в себе, но и не поддаваться эмоциям. Важно быть рациональными, в меру сдержанными, и честно ответить себе на вопрос – нужны ли вам эти отношения. Если да – стоит за них побороться.

Видео дня

Водолей

У Водолеев ожидается не менее неудачный период в любовных отношениях. В целом их ждут перемены в жизни, в которым они будут не подготовлены. И этот жизненный поворот нарушит привычное течение отношений, что выведет Водолеев из колеи, к чему они всегда не подготовлены. От этого возможны конфликты. И Избежать их им сложно будет, учитывая их неповоротливость в этих делах. Звезды советуют с пониманием относиться к замечаниям возлюбленных.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут жо 11 сентября изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Вас также могут заинтересовать новости: