Забирая у соседей спички и соль, вы лишаете их позитивной энергетики.

Наверное каждый из нас когда-то одалживал списки и соль у соседей. Однако, как гласят народные поверья, этого делать нельзя. УНИАН рассказывает, почему нельзя давать соль и спички и к чему дарят спички.

Можно ли брать спички у соседей - важный совет

Не все знают, что спички используют не только в бытовых условиях - зажечь плиту или разжечь костёр. У спичек есть еще и "эзотерический" фактор - гадания, для чего используют спички, а, кроме того, спички могут сигнализировать о переменах в нашей жизни.

Если вы не уверены, можно ли одалживать спички, но слышали о какой-то примете, с ними связанной, имейте ввиду, что в народе ходит поверие, что спички и соль - это своеобразная энергия, которую вы забираете у соседей, беря из их дома эти вещи.

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Приметы про спички - будьте внимательны

Мы разобрались, можно ли давать спички или брать их у соседей, а теперь расскажем о приметах, верить которым или нет - ваше право, но в народе к ним прислушиваются.

Оказывается, с помощью спичек можно понять, каким будет будущее. Например, если они ломаются, то это к неприятностям, а если рассыпаются из коробка - вас ждет хорошая новость. Важно: если спички рассыпались в ванной комнате, то это к переменам в личной жизни.

Бывает такое, что у нас все буквально валиться из рук. И если вы не знаете, к чему падают спички на пол, то спешим вас огорчить. Вам не только придется убраться, но и подготовиться к серьезным переменам в жизни. Упавшие на пол спички говорят о том, что "белая полоса" в вашей жизни окончена. И если вы срочно не предпримите какие-то решения относительно своего будущего, то "черная полоса" будет затяжной.

К чему дарят спички - опасность не за горами

Эзотерики говорят, что все колюще-режущие и "огненные" предметы дарят тем людям, которым хотят навредить. Такой подарок сулит хозяину неприятности, финансовые трудности, разочарования и даже физические увечия.

Помните: из любой ситуации есть выход! Важно вовремя распознать знаки Вселенной и предотвратить неприятные моменты.

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