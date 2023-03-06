Что этот день сулит именно ваш - читайте далее.

Эзотерики составили прогноз по картам Таро на 7 марта 2023 года для всех знаков Зодиака. Некоторым из них придется решать проблемы, а кому-то этот день принесет большое счастье.

Овен

Вам стоит быть очень осмотрительными на работе, так как могут активизироваться недоброжелатели. Они подкинут вам новые проблемы, которые придется решать очень быстро.

Телец

Вам стоит закончить все дела, за которые вы взялись раньше. Не сдавайтесь, идите вперед. В итоге ваш труд и старания будут высоко оценены начальством.

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Близнецы

Вам выпадет уникальный шанс. Вы сможете забыть обо всех невзгодах и насладиться своей жизнью сполна. Могут быть новые знакомства с людьми, которые станут для вас очень близкими.

Рак

Астрологи советуют вам наладить контакт с людьми, с которыми вы давно находитесь в ссоре. Все же лучше жить в мире и согласии, чем держать обиду и постоянно конфликтовать.

Лев

Вам важно провести этот день со своими родными людьми. Поговорите по душам, развлекитесь, поделитесь чем-то личным, обсудите важные дела. Держитесь друг за друга.

Дева

Девам придется принимать какое-то очень важно решение. Но астрологи предупреждают, что спешка ни к чему. Хорошо все обдумайте, чтобы не остаться в дураках.

Весы

Весь день вы проведете в рутине. Однако не стоит напрягаться, день будет удачным для вас во всех планах. Вечером ждите сюрприз от близкого человека.

Скорпион

Вы можете получить хорошее вознаграждение за работу, которую проделали ранее. Астрологи говорят, что ваше финансовое положение значительно улучшится.

Стрелец

Если не можете решить какую-то проблему, посмотрите на нее с разных сторон. Ответ может лежать на поверхности. Не усложняйте жизнь себе и другим.

Козерог

Вы можете получить выгоду из какого-то проекта, в котором ранее сомневались. При этом эксперты советуют вам в этот день сдерживать свои эмоции.

Водолей

В вашей жизни начинается "белая" полоса. Вы наконец решите все свои проблемы и выдохнете с облегчением. Карты советуют вам насладиться этим днем.

Рыбы

А вот Рыбы рискуют столкнуться с финансовыми трудностями, которые буквально выбьют почву из-под ног. Вы даже можете впасть в депрессию. Однако помните, что за вас никто не решит ваши проблемы.

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