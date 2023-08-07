Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа. Узнавайте, кто победит личные слабости, а кто - получит возможность изменить жизнь к лучшему.
Овен
Овны 8 августа будут весьма продуктивными, благодаря их усердию, поставленные цели вот-вот будут достигнуты.
Телец
Тельцам сейчас важно удержать то, что они получили до этого. Лучше всего для них - быть благодарными и сблизиться с окружающими.
Близнецы
8 августа карты сулят Близнецам победу над личными слабостями, освобождение от оков желаний и страстей. Представители данного знака перестанут гнаться за иллюзорными образами и обретут равновесие.
Рак
Ракам нужно будет наконец-то сделать важный выбор в жизни - идти навстречу своей судьбе или буксировать на месте.
Лев
Львы могут оказаться на грани срыва, они захотят "всего и сразу", что сейчас буквально противопоказано им.
Дева
У Дев в жизни продолжается "черная полоса". Для продвижения вперед им важно выйти на солнечный свет и обрести смысл.
Весы
Весам 8 августа очень важно без стеснения выражать свои чувства. Также им необходимо будет стараться научиться управлять своими эмоциями.
Скорпион
День потребует неких решений и действий Скорпионов. Им советуют тщательно все продумать и дождаться подходящего момента, прежде чем начинать действовать.
Стрелец
Стрельцам 8 августа было бы хорошо отдохнуть и расслабиться. Добиться этого можно разными способами, например они могут спать, медитировать, окунуться в воспоминания или пойти гулять.
Козерог
У Козерогов появится шанс добиться желаемого в этот день. Самое главное для достижения цели - полная концентрация на этом процессе.
Водолей
Водолеи во вторник будут наслаждаться результатами своего упорного труда - успешно созданного окружения, которое соответствует их предпочтениям.
Рыбы
Рыбы в этот день будут бороться за равенство и справедливость. В последнее время они стали основополагающими в жизни Рыб.
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