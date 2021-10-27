Скорпионы отмечают свой день рождения с 24 октября по 21 ноября.

Скорпионы считаются одними из самых экстравагантных представителей зодиакального круга. Они харизматичны и притягательны, экспрессивны и самоуверенны. Люди этого знака любят уникальные вещи, так что, если вы сделаете подарок Скорпиону своими руками - он это оценит.

Ранее мы рассказывали, кто входит в топ-5 знаков Зодиака, которых не интересует чужое мнение.

Что подарить Скорпиону мужчине

Первое, что нужно понимать, выбирая подарок Скорпиону - представители знака не любят "дежурных" вещей. То есть, если вы купили подарок впопыхах, скорее всего, именинник расстроится. Скорпионам нравится, когда окружение делает акцент на их исключительности, так что подарок нужно выбирать тщательно.

Каким должен быть идеальный подарок:

практичным (деньги, современные гаджеты, бытовая техника);

оригинальным (необычный элемент декора, украшение из натуральных материалов, оригинальный сувенир);

изысканным (дорогой парфюм, брендовая одежда, уникальные аксессуары).

Астрологи утверждают, что Скорпионы очень любят мистику, поэтому, если вы точно знаете, что ваш мужчина - поклонник эзотерики, смело делайте тематические подарки. Это могут быть карты Таро, свечи, ароматические палочки, амулеты и обереги.

Что подарить женщине Скорпиону

Чувственная и яркая девушка-Скорпион оценит только тот подарок, который приведет ее в восторг, а не вызовет желание поскорее забросить презент в ящик стола. Именно поэтому безделушки и банальные подарки Скорпионам дарить категорически нельзя.

Чему обрадуется девушка-Скорпион:

экстремальному приключению (рафтинг, прыжок с парашютом, прогулка на лошадях, билет на аттракционы, поход в горы);

романтике и вниманию (ужин на двоих в необычном месте, любимые духи, изысканное украшение, роскошный букет);

отсутствию банальностей (квест с поиском подарка, неожиданная поездка с сюрпризом);

заботе о душе и теле (поход в SPA-салон, расслабляющий массаж, абонемент в фитнес-центр, занятия йогой).

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 25-31 октября: каким знакам угрожают болезниНе забывайте о том, что все девушки любят ухаживать за собой и каждой из них всегда нечего надеть. Поэтому, если вы подарите женщине-Скорпину платье, над которым она томно вздыхала в магазине, или купите набор косметики, отложенный "на потом" из-за высокой цены, поверьте, радости именинницы не будет предела.

К тому же, для всех Скорпионов - и женщин, и мужчин - астрологи рекомендуют приобретать камни-обереги, которые могут защитить от врагов и помочь добиться поставленных целей. Совсем недавно мы рассказывали, какой камень подходит Скорпиону.

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Автор: Кристина Кащавцева