Карты Таро сулят Тельцам романтические приключения.

В субботу, 18 февраля, Близнецам стоит опасаться сладких речей. А вот Рыбам можно совершенно не переживать, в их жизни все будет хорошо. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны могут улучшить свое положение в обществе. Вы будете притягивать внимание людей, воспользуйтесь этим для достижения своих целей.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам романтические приключения. Готовьтесь к тому, что вы с головой уйдете в омут любви.

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Близнецы

Близнецам стоит ждать интриг. Вас могут серьезно обмануть, вы слишком доверчивы, а потому врагам легко обвести вас вокруг пальца.

Рак

Раков ждет шоппинг. Вы можете позволить себе лишние траты, порадуйте себя чем-то новым и даже дорогим.

Лев

Львам можно ждать приятного сюрприза. Возможно, вас удивит вторая половинка, возможно - вас вознаградят на работе.

Дева

Карты Таро сулят Девам ссоры. Вы не умеете признавать ошибки, а это сильно раздражает тех, кому приходится вас спасать.

Весы

Весам не стоит увлекаться вредными привычками. Вы рискуете заработать проблемы со здоровьем.

Скорпион

Скорпионам можно отдохнуть и даже взять выходной. Карты Таро сулят вам спокойный день без проблем и лишних хлопот.

Стрелец

18 февраля Стрельцов ждет "разбор полетов". Возможно, вы слишком обидели человека, который может вам жестоко отомстить.

Козерог

У Козерогов случится озарение. Вы будете генерировать отличные идеи прямо на ходу, не упустите возможность удивить начальство своим креативом.

Водолей

Водолеям стоит уделить время своей семье. Отправьтесь на ужин вместе с самыми близкими, вас ждут неожиданные новости.

Рыбы

Ураган счастья закружит Рыб. Вас ждет невероятный день, вы будете на седьмом небе от радости.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что жизнь этих знаков Зодиака наполнится неземным счастьем уже на выходных.

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