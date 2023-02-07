Девам стоит готовиться к неожиданным новостям.

Февраль принесет Девам сразу несколько сюрпризов. Карты Таро сулят этому знаку Зодиака невероятно плодородный месяц, во всех смыслах этого слова. К чему готовиться Девам - читайте ниже.

Тарологи сходятся в том, что Девам однозначно можно задуматься о продолжении рода. Также есть вероятность того, что беременность ждет не женщину-Деву, а кого-то из ее близких подруг или родственниц. Однако если вы давно задумывались о ребенке, то можно вернуться к этому вопросу и решиться на зачатие.

Помимо этого, карты Таро сулят Девам очень много денег. Этот знак Зодиака будет невероятно удачлив, вас могут повысить на работе. Также есть шанс на удачную сделку, вы можете выгодно продать свое имущество или получить прибыль с дела, о котором уже забыли.

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Тарологи советуют Девам прожить этот месяц в гармонии с собой и своими близкими. Не стоит копить обиды, отпустите все проблемы и недомолвки. Февраль - отличный месяц для примирения. Однако Девам все равно не стоит давать другим "садиться им на шею". Некоторые хитрецы могут воспользоваться вашей доброй, особенно грубых наглецов все-таки стоит осадить.

Ранее астрологи рассказали, что судьба жестоко накажет и принесет беду двум знакам Зодиака уже скоро.

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