Череда неприятностей может подстерегать Стрельцов, Овнов и Львов.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в ближайшее время может подстерегать череда неприятностей. Поэтому сейчас им нужно себя поберечь.

Овен

Скорее всего, последние события в вашей жизни настолько вас вымотали что вам хочется простого человеческого тепла. В связи с такой нехваткой любви вы можете броситься в объятия первого встречного. Но совсем не факт, что этот союз будет счастливым. Астрологи говорят, что бросаясь в омут с головой, вы рискуете остаться с разбитым сердцем.

Лев

Ваша продуктивность может значительно снизиться, если вы не перестанете заниматься самокритикой. Поверьте, в этом нет ничего хорошего. Самоанализ - это хорошая штука, но только в умеренном количестве и с правильным подходом. Чтобы не углубляться в негатив, займитесь тем, что вам очень нравится.

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Стрелец

Звезды рекомендуют вам избавиться от прошлого. Это касается и людей, и вещей. Постарайтесь вычеркнуть из своей жизни тех, кто тянет вас назад. Сделайте дома генеральную уборку. И начните жизнь с чистого листа, с новыми эмоциями и ощущениями.

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Автор: Диана Могилевич