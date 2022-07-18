В этот список попали Тельцы, Раки и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых на текущей неделе до 24 июля начнется белая полоса в жизни.

В этот список попали Тельцы, Раки и Козероги.

Телец

После череды неудач текущая неделя Тельцам принесет небывалый успех. В указанный период для них не будет ничего невозможного. Все желаемое и загаданное может легко сбыться, стоит только поверить в себя, чтобы приложить к достижению цели нужные усилия. В итоге наконец-то получится завершить давно начатые дела и приступить к чему-то сокровенному, что давно откладывалось на потом.

Рак

Несколько предыдущих недель подряд Ракам особенно не везло. В какие-то дни даже казалось, что просвета нет и не будет. И вот он есть, его видно отчетливо! Ситуация должна резко и неожиданно поменяться в лучшую сторону. Все, что для этого понадобится Ракам – набраться терпения, сил и энергии. И завалы проблем начнут разгребаться, появится четкий план, как себя вытащить из этой ямы.

Козерог

У Козерогов тоже были сложные времена. Опускались руки, не хотелось жить… Текущая неделя должна подарить надежду на светлое будущее. А когда есть надежда, появятся и стремления. Звезды советуют Козерогам не бояться этих ощутимых перемен, не закрываться от них. Смело отправляться на встречи с новыми людьми и браться за новые дела.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды пророчат богатство до конца недели.

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