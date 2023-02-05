Некоторые люди могут испортить жизнь тем, кому они завидуют.

Астрологи назвали знаки Зодиака с черным глазом. Люди, рожденные под этими знаками, могут сглазить человека, они очень коварны и завистливы. Помимо этого, некоторые не контролируют свои умения и случайно накликают беду на тех, кого хвалят. Кого стоит опасаться - читайте ниже.

Близнецы

Близнецы болезненно реагируют на успехи других людей. Они редко могут искренне порадоваться повышению коллеги или от всего сердца поздравить друга с покупкой машины. Астрологи считают, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не умеют скрывать зависть.

На фоне этого Близнецы очень глазливы и коварны. Они могут навлечь беду на человека, который им не нравится. Для этого Близнецам не нужно проводить какие-то магические ритуалы, для злого умысла им достаточно лишь силы мысли.

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Козерог

Как считают астрологи, Козероги могут сглазить человека совершенно случайно. Они не завидуют другим людям и очень радуются, когда их близкие добиваются успехов. Однако их радость опасна. Козероги могут испортить все планы и разрушить все мечты человека, даже если желают ему счастья.

Астрологи советуют не рассказывать Козерогам о своих целях. Лучше сказать им о радостном событии уже по факту, а не до того, как оно осуществится.

Водолеи

Водолеи не любят быть хуже всех, однако редко прилагают какие-то усилия. Вместо этого они лишь завидуют и грустят. Повышение коллеги может загнать Водолея в депрессию, а тот человек, который похвастается своим успехом, рискует накликать на себя беду.

Водолеи могут сглазить и отомстить. Они эгоистичны и очень не любят наблюдать за счастьем окружающих. Астрологи советуют избегать общения с Водолеями, когда те проявляют токсичность.

Ранее астрологи рассказали, что на следующей неделе три знака Зодиака рискуют обнищать по максимуму.

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