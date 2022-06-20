По словам астролога, июнь будет жарким, но уже во второй половине июля - в августе станет ясно, кто победит в этой войне.

Известный астролог Влад Росс дал прогноз по завершение войны в Украине. Сейчас этот вопрос больше всего интересует украинцев.

Как он поделился в интервью "Апостроф TV", самый напряженный период ожидается в июне.

"Именно в июне две планеты находятся в знаке войны - в Овне", - пояснил астроэксперт. Он добавил, что это - время обострения войны.

"Конечно, хочется победы, конечно, хочется перелома войны, который может наступить не в июне, а в июле... Но белая Луна во второй половине июля - в августе - тогда будет перелом в пользу нашей страны", - заявил Росс.

По его словам, июнь будет жарким, но уже во второй половине июля - в августе станет ясно, кто победит в этой войне. Астролог говорит, что война все равно не завершится раньше, чем до ретроградности Марса.

"Но я думаю, что война раньше, чем ретроградность Марса, это ноябрь, не завершится. К сожалению, это так. Поэтому будем ждать осени", - подытожил Росс.

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