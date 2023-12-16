Фортуна будет на их стороне весь год.

Астролог Влад Росс рассказал, к каким знакам Зодиака Зеленый Деревянный Дракон будет благосклонен в 2024 году. По его словам, круто повезет только четырем знакам.

Телец

Для них следующий год пройдет под знаком личностного роста, особенно в первой половине года усилятся амбиции. Люди, обладающие властью, могут добиваться хороших успехов. Отличное настроение, оптимизм, несгибаемость им обеспечены. В период с января по май у Тельцов будет прям звездный час. Будут удачными сделки для купли или продажи недвижимости. Весной они могут продвинуться по карьерной лестнице и получить повышение зарплаты. Главное - проявлять инициативу. Однако осенью им лучше не рисковать, потому что удача может их покинуть.

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Близнецы

Это будет самый счастливый знак Зодиака в 2024 году. Следующий год будет для них динамичным, разносторонним. Сатурн будет в их доме карьеры, а это значит, что в первой половине года у них возникать трудные ситуации, но и с июня все изменится. Комбинация планет будет очень крутой для них, появятся новые возможности. Летний период подарит им энергию, новые контакты, решения рабочих вопросов, активность. Также они могут повысить свою компетенцию в значимых деловых кругах. Кроме того, Близнецы могут найти новые источники прибыли. Период с сентября и до конца года лучше посвятить реализации долгосрочных проектов. Могут реализовываться самые большие планы.

Весы

Сотрудничество, гармония в семейных отношениях, денежные операции, оформление ипотеки, инвестирование в долгосрочные проекты, поиск спонсоров для стартапов. Благоприятными будут знакомства в деловой сфере. Символ года для Весов - партнерство. Также им повезет в личной жизни. Весы могут вступить в брак.

Водолей

Для Водолеев 2024-й будет годом семейного благополучия, укрепления отношений с близкими. Самая сильная планета находится в их знаке, а также показатели Юпитера и Урана сулят им успешную покупку или продажу недвижимости, в том числе за границей. Первые месяцы года идеальны для решения личных вопросов, весной будут удачными взаимодействия и любовные приключения, переговоры, заключение сделок, покупка автомобиля. С июля по октябрь нужно уделить время отдыху, детям, хорошее время для беременности. Будьте внимательны, потому что вам даже может присниться сексуальный партнер. Удачными будут и юридические вопросы, но будьте внимательны к мелкому шрифту, потому что порой вы очень доверчивы и можете стать жертвой мошенников.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как ретроградный Меркурий 2024 повлияет на все знаки Зодиака.

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