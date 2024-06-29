Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, как назначение Андрея Гнатова на должность командующего Объединенных сил ВСУ скажется на войне.

24 июня 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова.

Андрей Гнатов - бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Известно, что Гнатов руководил обороной Бахмута в 2023 году.

Подробнее об Андрее Гнатове и о том, как его назначение повлияет на ход войны, эксклюзивно для УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

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Кто такой генерал Гнатов и как его назначение скажется на Украине?

Андрей Гнатов, генерал Вооруженных сил Украины, известный своей решительностью и стратегическим мышлением, обладает не только физической силой и опытом, но и особым энергетическим присутствием. Его аура излучает уверенность и несокрушимость, что делает его лидером, способным вдохновлять и мотивировать других. С эзотерической точки зрения, Гнатов является символом мужества и стойкости. Карты Таро, которые я разложил для него, показывают "Императора" и "Силу", указывающие на его способность руководить и вести за собой в самых сложных ситуациях.

Назначение Гнатова на высокую военную должность означает, что Украина получит сильного и умелого лидера, способного организовать оборону и противостоять врагу. Его энергия и решительность будут способствовать укреплению оборонительных позиций страны и повышению морального духа военных. Это назначение также может символизировать новый этап в украинском военном руководстве, направленный на усиление боевой готовности и подготовки к возможным вызовам.

Ждет ли Украину ряд новых увольнений?

Украина находится на пороге серьезных кадровых изменений. Согласно моим видениям и раскладу карт Таро, высокие должностные лица, которые не демонстрируют эффективности или не имеют необходимого опыта, могут быть заменены. Это отображается в карте Таро "Справедливость" из старших арканов, которая указывает на неизбежность изменений и приведение системы в соответствие с современными требованиями.

Ожидается, что кадровые перестановки коснутся как правительственных структур, так и военного командования. Это необходимо для повышения эффективности управления и адаптации к новым вызовам войны. Увольнения и новые назначения будут направлены на повышение боеспособности и обеспечение надлежащей координации между различными ведомствами.

Останутся ли при должностях Ермак, Зеленский, Сырский?

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Александр Сырский, вероятно, останутся на своих должностях до конца года. Карты Таро "Император" и "Солнце" из старших арканов указывают на стабильность и продолжение их руководства. Зеленский, как президент, имеет высокую поддержку среди населения и международных партнеров, что позволяет ему эффективно управлять страной в условиях войны. Его лидерство и решительность в ведении переговоров и координации оборонных усилий важны для поддержания стабильности в Украине.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, играет ключевую роль во внутренней и внешней политике Украины. Его деятельность направлена на обеспечение эффективной коммуникации между различными ведомствами и международными партнерами. Ермак также участвует в стратегическом планировании и координации военных операций, что делает его незаменимым в текущей ситуации.

Александр Сырский, генерал-полковник, который руководит Вооруженными силами Украины, продолжит свою работу, обеспечивая надлежащую подготовку и координацию военных действий. Его опыт и профессионализм критически важны для поддержания обороноспособности страны.

Изменится ли до конца года ситуация с обстрелами? Можем ли рассчитывать на прекращение обстрелов? Куда будет целиться враг в июле?

Ситуация с обстрелами в Украине может частично измениться до конца года, но полное прекращение обстрелов маловероятно. Карты Таро "Колесо Фортуны" и "Сила" из старших арканов символизируют возможные изменения и внутреннюю мощь. На данный момент, военные действия остаются интенсивными, особенно в восточных и южных регионах Украины. Июль станет критическим месяцем, когда враг может сосредоточить свои усилия на атаке стратегически важных объектов, таких как инфраструктурные объекты и военные базы.

Благодаря усилению оборонных возможностей Украины, включая поставки современного оружия от западных партнеров, ситуация может стабилизироваться. В частности, внедрение F-16 значительно повысит воздушную оборону и способность Украины отражать ракетные атаки, что может снизить интенсивность обстрелов. Подготовка к введению F-16 требует времени, и первые результаты станут заметны лишь через несколько месяцев после начала эксплуатации самолетов.

Готовится ли РФ к добровольному выводу войск с территории Украины?

Россия не планирует добровольного вывода войск с территории Украины в ближайшем будущем. Карты Таро "Луна" и "Суд" из старших арканов указывают на тайные намерения и необходимость принятия важных решений. Военная стратегия России направлена на удержание контроля над захваченными территориями и продолжение агрессивных действий. Несмотря на международное давление и санкции, российское руководство продолжает поддерживать военные операции в Украине.

Внутренние экономические проблемы, социальное недовольство и политическое давление могут привести к ослаблению позиций российского руководства. Международные санкции и дипломатические усилия также могут сыграть свою роль в принуждении России к переговорам и потенциальному уменьшению военной активности. Однако, ожидать добровольного вывода войск в ближайшее время не стоит.

Как изменится ситуация на фронте с появлением F-16?

Введение самолетов F-16 в состав украинских военных сил существенно изменит ситуацию на фронте. Карты Таро "Маг" и "Колесо Фортуны" указывают на использование новых возможностей и значительные изменения. Эти самолеты значительно повысят воздушную оборону и наступательные возможности Украины, позволяя эффективнее противостоять российским атакам и осуществлять стратегические операции.

F-16 предоставят Вооруженным Силам Украины преимущество в воздушных боях и позволят эффективнее уничтожать вражеские цели. Это включает возможность наносить удары по логистическим маршрутам, складам боеприпасов и другим важным объектам противника. Также эти самолеты могут стать фактором сдерживания для российских военных действий, уменьшая интенсивность их атак.

РФ все же готовит наступление на Сумщину или планы изменились?

Россия все еще может планировать наступление на Сумщину, однако их планы могут корректироваться в зависимости от военной ситуации и успехов украинских сил обороны. Карты Таро "Рыцарь Мечей" и "Девятка Жезлов" указывают на агрессивные намерения и необходимость защиты. ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции в этом регионе, готовясь к возможным атакам.

На данный момент, ситуация на Сумщине остается напряженной. Российские войска могут использовать эту область как стратегическое направление для дальнейших атак на центральные регионы Украины. Однако успехи украинской армии на других направлениях могут заставить Россию пересмотреть свои планы по наступлению на Сумщину.

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