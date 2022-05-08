Стало известно, что ждет украинцев в этот день.

Известный астролог Марина Скади составила гороскоп для Украины на 9 мая. По ее словам, в этот день нашу страну ждут изменения.

Эксперт отметила, что изменения могут быть как в лучшую сторону, так и в худшую. Также Скади рассказала, что 9 мая будет сложным для Украины днем, но мы выстоим и победим.

"Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также высока. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Все, что было актуально до этого дня, в большинстве случаев больше не представляет ценности. День сложный, связанный с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени", - сказала Скади на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог Наталья Нестеренко рассказала, что 16 мая круто изменится ход войны в Украине.

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