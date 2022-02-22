Что делать в зеркальный день и какие сюрпризы принесет Вселенная - узнайте на УНИАН.

Нумерологи и астрологи говорят, что в этом году будет несколько зеркальных дат. Самая мощная из них - 22.02.2022, так как это число-палиндром, оно читается слева направо и справа налево одинаково. УНИАН выяснил, что нужно сделать сегодня и какая следующая зеркальная дата.

Ранее мы говорили о том, когда зеркальная дата 2022 и составляли полный перечень таких дней на год.

22 февраля 2022 - лунный день и суть даты

Специалисты по эзотерике говорят, что День шести двоек - это уникальное событие, которое случается очень редко. В текущем тысячелетии таких дней будет всего 60 и сегодняшняя дата - один из них. Считается, что в этот день можно решить многие кармические вопросы и перейти на новый жизненный этап.

Есть еще два абсолютно уникальных аспекта:

22 февраля выпадает на вторник - второй день недели;

22 февраля - это 22-й лунный день.

Таким образом получается, что сутки полностью несут в себе энергетику числа 2 - единения, союза, партнерства. Этот день отлично подходит для того, чтобы провести время с кем-то, кто вам очень близок и дорог - то ли это будете вы, то ли ваш любимый человек. Главное - настроить положительные вибрации и не излучать негатив.

Что делать в зеркальный день 22.02.2022

Астрологи рекомендуют в эту дату:

планировать будущее;

начинать отношения;

загадывать желания;

мириться с людьми;

заниматься творчеством и отдыхать.

Также можно сделать ритуал и прочитать заговор на исполнение желания. УНИАН предлагает способ с платком, как самый древний и проверенный. Возьмите платок или тонкий шарф, который вы регулярно носите. Зажмите его в руке и четко произнесите желание три раза. Желательно при этом еще его визуализировать. Затем говорите слова:

Великим духом Господней помощи будет исполнено желание мое заветное, Ибо помогает Отец Небесный тем, кто о помощи его просит. Придет помощь неведомыми мне путями, реальностью обрастет желание мое, приобретет оно событиями путь для осуществления. Будет Святым Духом дано рабу Божьему (имя) то, о чем прошу я. Платок на желание свое завяжу, Бога о нем попрошу и ждать исполнения буду. Аминь. Аминь. Аминь.

Завяжите платок в узел, положите в сумку или карман, постоянно носите с собой, пока задуманное не исполнится.

Чего нельзя делать 22.02.2022

В эту дату энергетика сплоченности будет настолько мощной, что если вы вздумаете кому-нибудь навредить, последствия окажутся ужасными. Сегодня категорически запрещено:

ссориться и сплетничать;

желать зла кому-либо;

лениться и бездельничать;

излучать негатив в любом виде;

вспоминать старые обиды.

Также будьте осторожны - велики шансы купить что-нибудь ненужное, поэтому тщательно следите за расходами. Если у вас что-нибудь не получается, не ругайте себя и не расстраивайтесь, иначе Вселенная не будет к вам благосклонна.

Вас также могут заинтересовать новости: